Asraf Beno no ha podido evitar la carcajada cuando se ha enterado de que Isabel Pantoja ya podría estar viendo trajes para la boda de su hija, Chabelita Pantoja.

Asraf Beno está deseando dar el paso de pasar por el altar con Chabelita Pantoja. Hace apenas unos días, la joven fue vista en una tienda de vestidos de novia, lo que se interpretó como que su boda podría tener ya una fecha fijada en el calendario. «Mi boda seguramente sería en Marruecos. Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada», dijo algún tiempo la joven, visiblemente emocionada al hablar sobre el que sería uno de los días más felices de su vida.

Ahora el míster ha querido aclarar las dudas de los que creen que su boda podría estar más cerca que nunca. De hecho, ha reaccionado de una manera muy llamativa cuando le han hecho saber que Isabel Pantoja ya podría estar viendo trajes para su boda con Chabelita Pantoja. Con una carcajada, Asraf Beno asegura que no le consta esa información. «No me consta que vaya a probarse ningún traje», asegura. No te pierdas su reacción en el siguiente vídeo:

Esta es la reacción de Asraf al escuchar la decisión de Isabel Pantoja

Vídeo: Europa Press.

La que sí parece haber dado el paso de estar mirando ya vestidos de novia es Chabelita Pantoja. La joven fue vista hace unos días en una tienda de trajes de novia, lo que hizo pensar que ya podrían estar preparando todo para el día del enlace. Hace unos días, precisamente, el míster recordaba cómo había sido la pedida de mano. «Le dije que era una foto y era que quería casarme con ella 💍 @isapantojam te amo mi vida. Cómplice @miryampalacino 😂», escribía Asraf Beno junto a un vídeo con el que desvela por fin cómo fue ese momento.

La pedida tuvo lugar en octubre de 2020 justo cuando estaban a cumplir su segundo aniversario. En el vídeo vemos a un Asraf muy nervioso, indicando a una amiga que sabía lo que estaba a punto de hacer cómo tenía que poner la cámara. Cuando Chabelita esperaba a su chico para hacerse una foto, el míster se muestra decidido y empieza a hablarle a la hija de Isabel Pantoja. Lo que le estaba diciendo queda para ellos dos, porque en el vídeo no se oye.

La pedida de mano en Córdoba

Vídeo: Instagram.