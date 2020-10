Cuando las aguas parecían calmadas entre David Bisbal y Elena Tablada, se reactiva la guerra después de que Rosanna Zanetti compartiera una imagen

David Bisbal y Rosanna Zanetti están pasando los primeros días con su segunda hija en común, Bianca, en casa. Un feliz y dulce momento que a los futuros papás no quieren que nada ni nadie lo eche a perder. Y es que a pesar de que las aguas se estaban calmando con Elena Tablada, ahora se abre un nuevo capítulo en esta guerra mediática a la que llevan enfrentándose años. Una publicación en el instagram de Rosanna Zanetti antes de dar a luz se ha convertido en el foco de la polémica. Una polémica en la que incluso se ha atrevido a entrar la que fuera pareja de su marido, Elena Tablada.

Hace cinco días, Rosanna Zanetti compartía en sus redes una imagen en la que aparecía ella con el carrito de bebé y la silleta de coche de la pequeña Bianca. La modelo hacía promoción de los productos y anunciaba lo siguiente «Lo bueno se repite!

Gracias por acompañarme nuevamente en esta etapa ✨». Una publicación que no sentó nada bien a algunas de sus seguidoras y así se lo hizo saber con un comentario que ha terminado la cruda batalla entre Zanetti y Tablada.

Elena Tablada interacciona a un comentario en el perfil de Rosanna Zanetti

Tal y como decíamos, algunos de los internautas se han tomado esta publicación de Zanetti como una provocación ya que estaba promocionando unos productos para menores, comercializando así con ellos. «Vaya vaya luego se dice no le gusta comercializar con los niños . Ojo que yo lo veo lo más natural del mundo pero entonces porque criticar a Elena si ella también lo hace con biberones o ropita bebe ?», escribía una usuaria de esta red social haciendo que la llama se incendiara de un problema a otro.

Este comentario consiguió una gran interacción por parte de otros usuarios de Instagram, pero lo más llamativo fue que hasta la propia Elena Tablada le dio ‘me gusta’ al polémico comentario que critica el comportamiento de Rosanna Zanetti, quien respondió a esta usuario de manera contundente. «Yo no estoy comercializando con niños ni critico a quien lo hace. En mi publicación no hay ningún niño, ni se mencionan. Estoy utilizando mi imagen no confundas ❤️», le respondía la venelozana. Después de que esta usuaria le dijera que su intención no era ofender, Zanetti se ha mostrado muy enfadada, sobre todo al ver que Elena Tablada había dado ‘like’ al comentario.

El enfado de la modelo venezolana con su seguidora

«No se si hiciste el comentario con mala intención o no, pero tú manera de redactar es contradictoria. Lo que si me parece malintencionado es que justo la persona que mencionas en tu comentario (mencionas su nombre más no su cuenta) no me sigue y viene a stalkear/cotillear y darle like a tu comentario. 🤭🙃 es muy raro», comenzaba diciendo.