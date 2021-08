La que fuera Miss España en 1989 y empresaria Raquel Revuelta, de 54 años, ha puesto fin a su relación con el ejecutivo Luis García Bahamonde (presidente de Abbott España, una importante empresa de salud) con el que llevaba cuatro años de relación. A pesar de que la pareja siempre se ha mostrado muy discreta, han hecho varias apariciones públicas. Ahora, la que fuera una de las parejas más guapas del panorama nacional han decidido tomar caminos separados, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva. De momento, ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones al respecto por el respeto que se tienen. La ruptura habría sido de mutuo acuerdo, tal y como nos confiesa la propia Raquel Revuelta, aunque asegura que no hablará más de este tema, ya que él siempre ha sido una persona anónima.

La última foto juntos data de abril de este año

Raquel no quiere hacer declaraciones al respecto, pero ante la pregunta de si ha dado por finalizado su noviazgo tampoco niega la evidencia: “Sí, hemos decidido dejarlo de mutuo acuerdo, pero no voy a hacer ninguna declaración por respeto a él, que siempre ha sido una persona anónima. Estoy muy agradecida por vuestro interés, pero os ruego que respetéis mi silencio”, asegura a este medio de comunicación. No está siendo una situación fácil para ella, que ha mantenido una relación de cuatro años con el empresario. Un noviazgo que ya estaba más que consolidado.

Este verano, Raquel se ha ido de vacaciones a Grecia con dos amigas y la última foto compartida en sus redes junto a Luis fue en abril. Raquel Revuelta compartió una batería de fotografías con el que fuera su novio con motivo del Día Internacional del Beso. Junto a ellas, escribía lo siguiente: «Día internacional del beso… ¡ojalá vuelvan pronto !.. cuanto se echan de menos … cuanto sanan … cuanto cuentan … ¡cuanto me gusta estamparlos en tus mofletes! 😍».

Raquel Revuelta y su novio no han superado la distancia que les separa

La distancia física es el principal motivo en el desgaste de la relación, que no han podido superar este bache. Ella vive en Sevilla con sus hijos y él está instalado en Madrid. Aunque la pareja viajaba frecuentemente de una ciudad a otra para verse, el último año y medio los desplazamientos han sido más complicados y las dificultades para moverse por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Todo esto ha terminado debilitando su relación hasta ahora, que han decidido tomar caminos separados y poner punto y final a su relación. Raquel y Luis iniciaron su relación en el verano del año 2017, tras la ruptura de la que fuera Miss España con el torero Raúl Gracia El Tato. Ahora, Raquel Revuelta estrena de nuevo soltería.