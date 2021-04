Raquel Mosquera tiene muy claro que ella no miente, pese a que Rocío Carrasco haya decidido contar su verdad. Ella sigue defendiendo lo que lleva diciendo desde hace muchos años y no está dispuesta a dar un paso atrás. Vea el vídeo

Este miércoles, el nombre de Raquel Mosquera fue puesto sobre la mesa en la docuserie con la que Rocío Carrasco se está desahogando después de muchos años de silencio. La disparidad de versiones en esta trama es curiosa y es que cada protagonista tiene su “verdad” y la defiende a capa y espada, aunque para eso eche a los leones al rival. Esto es lo que siente que ha sucedido la viuda de Pedro Carrasco después de que la hija del boxeador plantease los puntos en los que históricamente han estado enfrentadas, ya sea por un reloj de oro, por la última llamada entre padre e hija o por cómo fue su relación antes y después de la muerte del púgil. Pero si Rociito cuenta su verdad, Raquel Mosquera ha querido dejar bien claro que ella no miente, después de todo un día tratando de esquivar las preguntas de los reporteros.

Vídeo: Europa Press

“Mírame a los ojos, yo no miento”, sentencia Raquel Mosquera al reportero que trata de buscar una declaración que arroje más luz a los claroscuros que quedaron tras la emisión del sesto episodio del documental de Rocío Carrasco. Prefiere no entrar en demasiados detalles y es que no quiere avivar una guerra en la que sabe que puede salir perdiendo, no tanto por no tener pruebas que demuestren su versión, sino más bien porque ahora la opinión pública está sensibilizada con el testimonio de Rociito y ponerle un pero a su declaración está mal visto, al menos sí en los platós de Mediaset, donde se analizarán su respuesta al detalle. Para no caer en errores que sean aprovechados para echar por tierra todo lo que ha venido sustentando a lo largo de los años, Raquel Mosquera mantiene su verdad, la cual cree que se ve incluso en su mirada. Vea el vídeo para comprobar la seguridad con la que mantiene su verdad.