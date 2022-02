Rocío Carrasco está volviendo a remover viejas rencillas familiares. Su enemistad con la viuda de su padre, Raquel Mosquera, es sobradamente conocida. Ahora, además, ha hablado alto y claro sobre ella durante su reciente intervención en ‘Montealto’ donde ha reconocido no tener nada de su progenitor. La respuesta por parte de la peluquera no se ha hecho esperar.

«Hay que hablar con el corazón y no con ironías. Para hablar con propiedad y con seguridad, cuando vas a decir algo, especialmente en televisión», ha afirmado Raquel Mosquera a través de su cuenta de Instagram donde ha compartido un extenso mensaje acompañado por unas imágenes en las que está junto a Pedro Carrasco. También ha recalcado que no se debe manifestar algo a sabiendas que ese comentario va a hacer «daño y luego dudar si se dice o no así. Haciéndonos los tontos».



La respuesta de Raquel Mosquera

«Yo seré la viuda del gran ‘Pedro Carrasco’ toda la vida hasta el día que me muera. Pese a quien pese», ha afirmado de forma tajante. Y es que Rocío Carrasco dudó en el programa si se le podía seguir llamando «viuda» después de que esta haya rehecho su vida. También se ha pronunciado sobre la segunda cuestión relacionada con las pertenencias del boxeador. Ha reconocido que guarda todos sus trofeos.

«No tienen valor económico y sí sentimental, será por algo. Os lo aseguro. Será porque yo renuncié a lo que tenía más valor económico y me correspondía. Yo le hice un museo en mi casa, donde los veo todos los días, junto a su retrato y el de sus padres», ha subrayado. Destaca que así es como a él le gustaría que fuera. «Para mí es el mejor homenaje que puedo hacerle, y que tanto se merece, mi marido, Pedro Carrasco».

Raquel Mosquera también ha recordado que desde que inició una relación con el boxeador, ambos siempre estuvieron muy enamorados. «Me quería y admiraba y yo a él. Y él me decía: ‘Tengo que estar queriéndote, hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere'». Unas palabras que suscribe: «Así le siento yo, todos los días de mi vida, y tengo la conciencia muy tranquila, porque todo mi AMOR, mi cariño y mi atención se lo demostré en vida».

Termina este último ‘post’ añadiendo el siguiente comentario: «Él quiso mucho a alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente, no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedicó mucho tiempo, atención educación y cariño. Pero él la echó en falta en muchas ocasiones». Este mensaje ha contado con muchas muestras de apoyo, entre ellas, una destacada, la de Rocío Flores quien le daba a ‘me gusta’.