Durante las últimas semanas suena con fuerza los rumores sobre una relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano 8’. Si este jueves era el surfero el que entraba en directo en ‘Sálvame‘ para hablar de su relación con la valenciana, ahora es ella quien se sincera con Terelu Campos sobre en qué punto se encuentra su situación sentimental con el surfero. Todo esto después de que se hablara sobre un posible pacto entre ellos para sacarle rentabilidad a un supuesto romance. Algo que el ex de Anabel Pantoja se encargó de desmentir de manera tajante. Pero, ¿qué dice ahora Raquel Lozano sobre ellos? ¿Son pareja? ¿Qué hay de cierto sobre un posible montaje por parte de los dos para sacar dinero y ganar más minutos en televisión? Estas son las palabras de Raquel Lozano.

Raquel Lozano ha hablado sobre su relación con Omar Sánchez

La valenciana se ha mostrado tajante sobre qué relación mantienen ambos: “No es mi pareja, no es mi novio, nos estamos conociendo simplemente”, ha dicho. Además, ha hecho referencia a las palabras de Omar en el mencionado programa en el que asegura que tan solo está conociendo a Raquel y se está centrando en ella. «Eso es bastante importante, la verdad. Me parece que es lo normal, lo anormal es que dijese que conoce a otras cuarenta más”, explica haciendo referencia a lo que Omar dijo.

Raquel Lozano ha confesado que le gusta Omar Sánchez: “Evidentemente, si empiezas a conocer a alguien y no te gusta, dejas de conocerlo, de hablar o llamar”, cuenta. “Tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y está siempre muy pendiente, no es nada pasota”, añade enumerando qué es lo que más le gusta de ‘El Negro’. Unas palabras de cariño que evidencian la buena sintonía que hay entre ellos.

La valenciana ha demostrado su malestar con aquellos que aseguran que todo es un montaje

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha mostrado muy enfadada sobre aquellos que aseguran que ella y Omar están haciendo un montaje con su romance para conseguir dinero: “Es absurdo, lo he pasado fatal con esto. Tiempo al tiempo, todo se verá si la relación sigue adelante”, ha dicho al respecto. Además de confesar que se siente «traicionada»:“Evidentemente, claro que sí. Es muy fácil decir que quiero salir en los medios, estoy muy a gusto con mi trabajo, aun así, me da igual, si estoy conociendo a alguien publico tengo que aceptarlo”, dice. Tanto Omar Sánchez como Raquel han asegurado que se están conociendo y que no hay ningún interés más allá de mantener una relación de amistad y después… ya se sabrá. Todo queda en el aire.