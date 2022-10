Raquel Lozano entró en el concurso para sustituir a Nadia Jémez, que abandonó el concurso por culpa de la ansiedad, que venía provocada por el hambre y la mala convivencia con sus compañeros. Suponía su reencuentro con Omar Sánchez, con quien mantuvo una relación antes de que el surfero entrara al concurso y se ilusionara con Marina Ruiz. Lo que podría ser una reconciliación terminó siendo un «infierno» para ambos, ya que durante la estancia de Raquel Lozano protagonizado varios encontronazos. Sin embargo, ahora vive la marcha de la valencia, que se ha convertido en la última expulsada. Raquel y Xavi se han batido en el último duelo de ‘La sierra’, ya que los nuevos cambios del formato hacen que ya no se haga más este juego del que ha salido perdiendo Lozano.

«Esta experiencia servido para mucho. Un poco para saber que no quiero en mi vida y no voy a permitir que nadie diga lo que ha dicho Patricia sobre mí. Ni ella ni nadie. Lo tengo claro», ha dicho al marcharse de Jimena de la Frontera (Cádiz) tras un fuerte encontronazo con Steisy. La concursante le ha llamado «busca fortunas» y «aprovechada». Unas palabras que no le han hecho ni pizca de gracia a Raquel Lozano quien además ha dado su primera entrevista en el plató junto a Carlos Sobera.

Raquel Lozano habla de su paso por ‘Pesadilla en el Paraíso’

«No me arrepiento de haber ido. Yo nunca me arrepiento de nada de lo que hago. De cada cosa aprendo algo y me quedo con lo bueno. Y ahora he aprendido mucho», ha comenzado diciendo. El presentador ha querido preguntar por Omar Sánchez: «Yo lo que he hablado con él lo he hablado dentro pero bueno», dice. Y sobre Marina asegura que para ella no es su «conflicto. Este es solo Omar. Entonces solo que les vaya muy bien, que sean felices y que coman perdices», ha dicho.

Raquel Lozano ha desvelado que en una conversación con el ex de Anabel Pantoja, él le había reconocido que había hecho mal las cosas: «A mí me reconoció que lo hizo mal, que lo tenía que haber zanjado todo fuera y empezar ya dentro. Él me lo reconoce y llegamos a una conclusión y a un acuerdo. También yo le pedí disculpas si fuera me había excedido un poco», confiesa.

Durante la gala, Carlos Sobera ha conectado en directo Lara Álvarez y Omar Sánchez. El canario, que ha asegurado estar enamorado de Marina Ruiz, le ha dedicado unas bonitas palabras de amor hacia su nueva ilusión. También ha hablado con Raquel Lozano: «Lo que hablamos ya lo dejamos claro ahí dentro. Yo ya he dicho que mi enfrentamiento no era con Marina sino contigo y ya lo hemos arreglado. Hemos llegado a un entendimiento pero disfruta de esta relación si es real y si es así. Que seáis felices y que comáis perdices», le ha dicho la valenciana en su conexión.

La gran sorpresa ha llegado tan solo unos minutos después cuando Lozano ha revelado que ha encontrado de nuevo el amor. Así se lo ha contado a Omar Sánchez: «Que sepas que estoy muy feliz y he encontrado el amor. Él sabe con quien». El canario ha respondido a las palabras de su ex: Yo lo único que te dije desde un primer momento es que yo lo siento si en su momento no pude sentir lo que ahora siento con Marina. Me pude equivocar en muchas cosas. Puedo cometer errores pero no me puedes crucificar porque en los sentimientos no manda nadie. Si es verdad que has encontrado el amor, me alegro», dice.