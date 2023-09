Raquel Bollo, viaje de lujo en Nueva York

Raquel Bollo está aprovechando al máximo sus días en Nueva York. La excolaboradora de Telecinco se ha marchado a la ciudad de los rascacielos donde no está escatimando en gastos, a tenor de los innumerables publicaciones en rincones idílicos que está compartiendo con sus más de 577 mil seguidores de Instagram. La madre de Alma Cortés Bollo está disfrutando de planes de todo tipo que incluyen mucho "shopping y turismo", como ella misma lo define. También ha acudido a un desfile de la New York Fashion Week demostrando que es un reclamo para las marcas más allá de nuestras fronteras.

Vídeo: @raquelbollo

"¡Qué nervios! La maleta ya está lista. Bueno, me quedan solo los bolsos. Ahora os enseño los que he escogido para que me sean cómodos en el día a día para llevar el dinero, la documentación, el móvil y así no ir muy cargada. Porque cuanto más grande más lo lleno", compartía Raquel Bollo en sus redes sociales antes de cruzar el charco. La también empresaria está haciendo de su viaje toda una experiencia glamurosa al más puro estilo 'influencer' y no duda en mostrar los múltiples 'modelitos' que se ha llevado para la ocasión.

Paseos por el exclusivo barrio del Soho y Times Square, desfiles de moda, hotelazos de lujo... La Bollo está viviendo su primera experiencia en Nueva York a lo grande. Y no es para menos. La oportunidad lo merece. "Quiero grabar tanto para mostrarlo a través de mis ojos que al final se me ha hecho tarde de estar todo el rato grabando. Aquí las distancias son enormes y es andar, andar y andar", explica en otro de sus vídeos.

Centrada en su carrera en la moda

La extertuliana parece estar volcada en su faceta de empresaria y en su carrera en la moda. De hecho, no ha dudado en compartir una imagen con otro de los rostros más reconocidos de la industria, Jess Hunt, responsable de la firma de cosméticos Refy Beauty. Recordemos que Raquel Bollo tiene una marca de ropa de la que ella se está afianzando poco a poco como su mejor embajadora.

"¡Me encanta esta ciudad!", ha difundido a los cuatro vientos en su Instagram. Una afirmación que queda más que en evidencia con tan solo ver la cara de felicidad con la que se muestra en cada imagen que difunde sobre su lujosa escapada. Quién pudiera ser ella.