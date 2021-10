Teresa Rivera ha hablado durante estas semanas sobre Isabel Pantoja revelando nuevos detalles sobre su sexualidad. Ahora, Raquel Bollo da la cara por ella

El nombre de Teresa Rivera ha sonado con fuerza durante las últimas semanas debido a las últimas revelaciones que ha hecho contra Isabel Pantoja. No es la primera vez que la hermana de Paquirri se ha pronunciado en contra de la que fue su cuñada, pero en esta última ocasión ha llamado mucho la atención, ya que incluso se ha atrevido a hablar de la sexualidad. Son muchos amigos de la cantante quien han dado la cara para defenderla. La última ha sido Raquel Bollo, que ha roto su silencio relacionado a temas polémicos, para dar la cara por su íntima y gran amiga. «Una mentira repetida a lo largo de muchos años no se puede hacer verdad», ha comenzado diciendo.

Raquel Bollo ha estallado contra Teresa Rivera por sus declaraciones contra Isabel Pantoja

La que fuera colaboradora de televisión ha dado la cara por Isabel Pantoja, defendiéndola con capa y espada. Sobre todo ahora en un momento tan delicado para la tonadillera tras la muerte de su madre: «Me parece muy cruel aprovechar un momento tan débil de una persona (el fallecimiento de su madre) y que la otra no pueda hablar porque ya no está (tu hermano) y justamente cuando madre e hijo intentan salvar su relación (algo humano porque son madre e hijo)», ha continuado diciendo la sevillana.

Además, ha querido revelar que ella también ha vivido en sus propias carnes lo que es contar la realidad en televisión sin que nadie te crea: «Esto ya lo he vivido a lo largo de mi trayectoria en televisión y de nada sirve contar la realidad, pero la realidad que nadie puede negar es el odio y rencor que mueve esta persona (dicho de paso que no se habla con su familia por temas de herencia casualmente) a ser tan cruel. ¿Cuál es el problema?», ha continuado diciendo. «¿La supuesta infidelidad o la supuesta mujer? El problema es inventarse una cosa así y que se diga libremente sin pruebas», ha sentenciado.

La colaboradora de televisión pide a la tonadillera que hable públicamente

Por si fuera poco, Raquel Bollo ha sentenciado la publicación con un mensaje que dará mucho de que hablar: «Ojalá Isabel Pantoja hables algún día. Abusan de tu silencio«. ¿Hablará algún día la tonadillera? ¿Se sentará en un plató o ante una revista para contar de todo lo que se le acusa? Lo cierto es que este es uno de los relatos más esperados desde hace años. Algo que de momento no hemos podido ser testigos. Lo cierto es que sea como sea, Isabel Pantoja cuenta con el apoyo de muchos amigos a pesar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. Ahora está viviendo un momento agridulce por la muerte de su madre, que le llevó a reconciliarse con su hijo, Kiko Rivera.