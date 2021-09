Ramón Calderón desvela qué opina realmente de Isabel Pantoja

Ramón Calderón se vio hace algunos meses en el disparadero. ¿La razón? El papel de albacea que desempeñó cuando falleció Paquirri, pues Kiko Rivera le reclamó que este no defendió sus intereses y que, además, favoreció a su madre en lo relativo a la herencia del torero. El letrado lo negó y llevó a los juzgados este asunto con el fin de defender su nombre públicamente, de hecho, insistió en la pena que le producía el cisma que se había producido. Esta herencia es precisamente lo que a día de hoy enfrenta a madre e hijo, un final que Ramón Calderón está seguro que dolería profundamente a Paquirri. Él era un íntimo amigo del diestro y su relación le llevó a afianzar lazos con Isabel Pantoja a la que por entonces tenía un gran cariño, no obstante, pocos conocen cuál es su contacto actualmente. Sobre este y otros asuntos Calderón se ha confesado en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Aunque él suele ser comedido y no entra en demasiadas polémicas, Calderón no duda en mojarse sobre si cree que los conflictos familiares han afectado a la carrera de Isabel Pantoja. Desde hace meses no se habla de otra cosa, pasando su carrera a un segundo y tercer plano. La tonadillera ha visto como 2 de los 3 conciertos que tenía este año han sido cancelados por culpa de la pandemia y eso le tiene bajo el ánimo, pues eran muchas las ilusiones puestas en ellos. Ahora está a la espera de que la batalla legal que le enfrenta a su hijo se resuelva lo más pronto posible y a que Cantora se venda en algún momento. Cabe señalar que hace solo unas semanas se llegó a hablar de un comprador que ofrecía 10 millones de euros por la finca de la discordia, pero no se ha vuelto a incidir sobre en qué punto está la operación.

Quien también se encuentra en un problema legal con Kiko Rivera es Ramón Calderón, ya que le denunció por injurias tras llamarle el DJ sinvergüenza y ladrón. Le responsabilizó de los problemas que le ha acarreado la herencia de su padre y de no velar por sus intereses cuando solo era un niño, unas durísimas acusaciones ante las que Calderón no se quedó quieto. Pero ¿en qué punto está este conflicto en los tribunales? El empresario también ha sido preguntado por este asunto que tantos titulares ha copado últimamente, aunque él prefiere mostrarse cauto y no airear detalles sobre ello.