Rafa Mora se ha convertido en el mejor defensor de Kiko Rivera en los platós de televisión, quizá en esta última etapa en la que ha cargado contra toda su familia, sea el único. El colaborador de ‘Sálvame’ no duda en transmitir los mensajes que le hace llegar su amigos para armarse para enfrentarse a sus enemigos, lo que le ha llevado a ahora a juzgar la actitud de Chabelita Pantoja, a quien considera que está “haciéndose la víctima” en el enfrentamiento que mantiene con su hermano. Muy crítico con la hija de Isabel Pantoja, Rafa Mora ha dejado clara su postura sobre la joven, subrayando que su deseo es que los hermanos se reconcilien, pero cargando muy duro contra ella, lo que en sí supondrá más trabas para que este final feliz llegue a producirse.

Vídeo: Europa Press

Kiko Rivera se ha valido en numerosas ocasiones de Rafa Mora y Kiko Hernández para filtrar informaciones sobre su hermana y así sumar puntos en su particular batalla. Esto ha llevado ahora a Rafa Mora a ponerse frente a una cámara para atacar a Chabelita Pantoja por tomarse a mal las envestidas que le propina su hermano: “Yo espero que se soluciones, lo que pasa es que el papel de víctima a Isa le queda mejor y, de hecho, siempre le funciona mejor a nivel televisivo. Es triste, pero aquí interesa mucho más que la cosa siga mal entre ellos, hablando honestamente”.

El colaborador cree que ella exagera su dolor al escuchar en boca de su hermano cómo era tratada en su infancia, el rechazo de parte de su familia, los errores de su pasado y cómo ella no ha estado a su lado cuando él lo necesitaba, a pesar de reconocer también que nunca le dijo por lo que estaba pasando, lo que le dejó sin la oportunidad de demostrarle que era una buena hermana. Aunque Chabelita haya llorado en plató y se ha mostrado muy cabreada con ciertas informaciones y declaraciones de Kiko Rivera, Rafa Mora duda que tenga tales sentimientos: “No la veo yo muy ofendida en el fondo, ni tampoco la veo que lo esté pasando fatal”.

Rafa Mora entra en campo minado

El colaborador de ‘Sálvame’, en defensa del honor de su amigo Kiko Rivera, no ha tenido reparos en entrar a valorar el archivo de la demanda que el Dj interpuso contra su tío, Agustín Pantoja. La justicia ha determinado que no hay indicios para iniciar un proceso legal y al hijo de Isabel Pantoja no le queda más remedio que acatar la decisión del juez o, por el contrario, reformular sus pretensiones legales e iniciar una nueva batalla, algo improbable dado su deseo expreso de zanjar las acciones legales contra su tío. Rafa Mora habla sobre esta noticia, así como de la inesperada reaparición de Julián Muñoz para atacar a Isabel Pantoja, desvelando su pasado más oscuro en una nueva docuserie de Telecinco que está siendo muy criticada en las redes sociales. ¿Qué opina él al respecto? Vea el vídeo y descubre cómo Rafa Mora valora los temas más delicados de la familia de su amigo, Kiko Rivera.

