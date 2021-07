La excolaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido encantada su imagen después de haberse sometido a un radical cambio de look: corta por lo sano y dice adiós a la melena.

Renovarse o morir. Esto es lo que ha podido pensar Irene Rosales, que ha querido dar un cambio a su imagen justo cuando empieza una nueva etapa en su vida alejada de la televisión. Después de pasar uno de los momentos más duros al anunciar que va a dejar su trabajo como colaboradora de ‘Viva la vida’, ahora la sevillana ha encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones junto a su marido, Kiko Rivera.

Pero antes de coger un avión con un destino por ahora desconocido, Irene Rosales ha querido dar el paso definitivo para cambiar su look. La mujer de Kiko Rivera ha cortado por lo sano y se ha cortado el pelo, dejando atrás la melena larga para lucir una imagen más fresca de cara a pasar tiempo en la playa.

«Feliz con mi nuevo cambio de look», ha escrito junto a una foto de ella misma, en la que enseña orgullosa cómo ha quedado el corte. Aunque siempre ha apostado por la melena larga, Irene ha querido dar paso a un look más fresco, renovando su imagen con un corte muy llamativo.

Irene Rosales comparte su llamativo cambio de look

No solo podemos comprobar que es un cambio de look de lo más radical. Tras verla, podemos decir que el cambio de imagen de Irene Rosales ha sido muy acertado. Y es que no solo se ha cortado el pelo, sino que además ha podido sanearlo con un corte de cara a pasar tiempo en la playa, donde por culpa del agua y del sol, se estropea más la melena.

Este corte de pelo se lo ha hecho justo unas horas antes de poner rumbo a su destino de vacaciones con su marido. Ha sido Kiko Rivera el que ha compartido una imagen de ambos en el avión, pero sin desvelar dónde van a pasar unos días de descanso en pareja, sin la compañía de sus hijas, Ana y Carlota.

Kiko Rivera e Irene Rosales empiezan sus vacaciones en pareja

Estas vacaciones van a ser muy diferentes para Irene, que ha dado un cambio a su vida dejando la televisión. En eta nueva etapa, la sevillana espera encontrar la fórmula para recuperarse. «Necesito buscar mi apoyo en mí misma, necesito tiempo y pensar muchas cosas. Necesito ahora mismo estar conmigo misma. Estoy segura de la decisión, es algo que tenía en mente desde hace mucho. Sé que es lo mejor para mí«, confesaba en su último día en el programa de Emma García.

Ha estado encantada de poder formar parte del equipo de ‘Viva la vida’ e insistía en que tan solo es un «hasta pronto». Irene Rosales no está pasando por un buen momento y el conflicto que mantiene Kiko Rivera con la tonadillera ha sido la gota que ha colmado el vaso, a pesar de que se ha intentado mantener en un estricto segundo plano. «No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, he pasado por muchas situaciones donde no he parado. Me he llevado un año de hospitales con mis padres con un resultado horrible y luego pasó el conflicto con Kiko. Todo es una pesadez, venir a trabajar se me hace un mundo, estar con las niñas es agobiante. Analizo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque sí quiero estar bien con todos, tengo que estar bien conmigo misma», relataba visiblemente nerviosa.