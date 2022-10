«¿Has renunciado a tener hijos?». Es una de las preguntas que le ha hecho Joaquín Sánchez al Mejor Cocinero del Mundo en su nuevo programa de Antena 3, ‘Joaquín, el novato’. El marido de Cristina Pedroche se ha sincerado en su encuentro con el jugador de fútbol, ahora reconvertido en presentador de televisión. “No tengo claro eso que haya renunciado a ello, no lo sé… Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía” le confiesa el chef al andaluz sobre la aventura de la paternidad.

Dabiz Muñoz ha explicado los motivos por los que no ha decidido ser padre junto a Cristina Pedroche, la mujer con la que lleva siete años casado. Sus compromisos profesionales se lo impiden. «No tengo claro que haya renunciado a ello. De hecho, no he renunciado a ello, simplemente sigo pensando que no es el momento. Yo estoy a tope con todas las cosas, X está a tope con sus cosas. Ella tampoco para de currar. Tenemos claro que si algún día somos padres será porque los dos podemos hacernos cargos de ser padres», asegura.

«Si algún día tomamos la decisión, ambos tendremos que renunciar a cosas», dice David Muñoz

Eso sí, si «algún día tomamos la decisión, ambos tendremos que renunciar a cosas en nuestras carreras profesionales. Será porque los dos podemos hacernos cargo”. Esa renuncia incluye a ambas partes, no solo a uno de ellos: «Lo que sí tenemos claro los dos también es que por ser padres ella se va a hacer cargo de los niños o que va a tener que parar su carrera. Si lo hacemos será porque podremos compaginarnos. Si ella renuncia a cosas, yo también a las mías, pero todavía queda tiempo. Cristina es súper joven».

La presentadora Cristina Pedroche y el cocinero David Muñoz se casaron en su casa en la mañana del sábado 24 de octubre de 2015. Han pasado ya casi siete años de aquel enlace que celebraron en secreto, sin avisar a nadie excepto a los padres de ambos. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ solo unos días después de que el chef consiguiera oficialmente el divorcio de su anterior pareja (Ángela Montero, antigua jefa de sala y exsocia del DiverXo) y sólo 24 horas después de conseguir el certificado del juez que les declaraba aptos para el matrimonio. En la pedida de mano, Muñoz le regaló un anillo con un diamante diseñado por él mismo, en una escena en la que el madrileño hincó rodilla para pedirle a su novia que se convirtiera en su esposa. Esta derramó lágrimas y contó cómo fue el compromiso en las redes sociales Después, cenaron unas croquetas hechas por el chef, que son el plato favorito de ella. Un día después de la boda viajaron rumbo a la India, donde él tenía compromisos de trabajo.