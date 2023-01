Alice Campello y Álvaro Morata han vivido unos momentos complicados después de dar la bienvenida a su hija Bella. Y es que la modelo tuvo que permanecer ingresada en la UCI tras varias complicaciones en el parto. Ahora que ya descansan en su casa de Madrid desde la tranquilidad y disfrutan del resto de sus hijos, el matrimonio ha querido presentar a los que serán los padrinos de la pequeña.

«Felices de conocer a nuestra ahijada Bella 😍 Muchas gracias amigos por dejarnos ser padrinos de esta hermosura ❤️🌈», han escrito precisamente los padrinos de Bella junto a una foto en la que aparecen con ella en brazos y al lado de los padres de la criatura. Parece que la decisión estaba tomada desde hace tiempo, ya que las respuestas de Álvaro y Alice en la publicación hacen indicar que le tienen un amor incondicional a sus amigos. «Os amamos ❤️❤️❤️❤️», ha escrito Alice, mientras que Álvaro ha elegido unos iconos de corazones: «❤️❤️❤️».

Alice y Álvaro tienen a los mejores padrinos para Bella

Pero, ¿quiénes son los padrinos de la hija pequeña del matrimonio? Paulo Dybala, que mira con ternura a Bella, tiene el papel de padrino y no puede estar más feliz. Este futbolista argentino actualmente es delantero de la Roma. Además, ha conseguido ganar el mundial de Qatar junto a Messi y otros jugadores de su país, algo que le ha hecho muy feliz. Cuenta con más de 53,9 millones de seguidores en Instagram, donde también comparte su vida fuera del terreno de juego.

Está saliendo con Oriana Sabatini, que ejercerá de madrina de la pequeña Bella. La pareja forjó una increíble amistad con Alice Campello y Álvaro Morata cuando el futbolista español jugó en la Juventus de Turín. A pesar de que ya no viven en el mismo país, siguen teniendo relación. Oriana no podía creerse la noticia que le habían dado sus amigos y posaba feliz con la pequeña Bella.

Oriana no puede estar más feliz con el papel que ejercerá

La actriz, cantante y modelo argentina cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. «Perdón que esté pesada, pero tengo que presumir de nuestra ahijada», escribía emocionada hace unas horas Oriana Sabatini, que espera ejercer de madrina de la mejor manera.

No hay duda de que Oriana y Paulo respiran ahora tranquilos y pueden presumir de la pequeña Bella. Estos han estado muy pendientes del estado de salud de Alice en los últimos días, ya que permaneció ingresada en la UCI de la Clínica de Navarra. «Todavía estoy asimilando todo lo que ha pasado. Gracias, Alice por darme una vez más una lección. Eres, sin duda, una luchadora y un ejemplo para mí. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida y mi vida sin ti no tendría ningún sentido», escribía hace unos días Álvaro Morata como muestra de apoyo y cariño a su mujer.