Mucho ha hablado Ivana Icardi acerca de su mala relación con Wanda Nara, la mujer de su hermano Mauro Icardi y responsable -en parte- de que su hermano no quiera tener ningún tipo de vínculo con ella. Aunque en España no es muy conocida, fuera de nuestras fronteras, esta modelo afincada en Europa y que siempre es tema de conversación en Argentina, es toda una estrella mediática. Tal es su fama, que grandes multinacionales como Netflix o HBO se la están rifando para hacer un biopic sobre su vida. Pero ¿Quién es Wanda Nara? Atentos a todo lo que SEMANA ha podido saber acerca de la mano que mece la cuna del imperio Icardi.

“Hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto plasmar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando en cómo estructurar este relato», dijo recientemente la mujer de Mauro en sus redes sociales. Un cuenta de Instagram con más de 6 millones de seguidores y que la convierte en una auténtica celebrity y carne de cañón para la prensa del corazón. Y es que la vida de esta argentina de 34 años es digna de una película de Hollywood. La joven se define como modelo, personalidad de los medios, corista, presentadora de televisión y agente de fútbol. Esto último, debido a que lleva la carrera de su marido. Vamos, que supera con creces el currículum de nuestra querida Ana Obregón, en cuanto a número de profesiones se refiere. Wanda fue además vedette en sus inicios, oficio que dejó tras un supuesto caso de abuso por parte del responsable del teatro y su esposa. Tras aquel incidente, la polifacética mujer decidió dedicarse al mundo de los realities musicales, hasta que conoció a su primer esposo, el jugador de fútbol Maxi López y su nexo de unión con el popular Mauro Icardi.

Su primer matrimonio acabó en los tribunales

Tras cinco años de matrimonio con el futbolista, la maniquí conoció al hermano de Ivana Icardi gracias a la buena amistad que este tenía por aquel entonces con su marido. Meses después de conocerse, la argentina anunció su separación con el ex futbolista del Barça y empezó su noviazgo con el actual delantero del PSG, Mauro Icardi. Muchos no dudaron en criticar la manera en que la nueva pareja había empezado su relación, asegurando que eran unos “traidores”. Aunque ellos, ajenos a todo, decidieron seguir adelante. Dicha infidelidad rompió récords de audiencia en Argentina y la ex pareja acabó en los tribunales, tras una serie de gravísimas acusaciones entre ambos. Finalmente la justicia le dio la razón a su ex marido. Tras este varapalo, Wanda dejó Italia y se fue con los tres hijos que había tenido con Maxi López a Buenos Aires para empezar una relación con Mauro Icardi. Como ven, todo un culebrón digno de cualquier pantalla de televisión. Ambos se casaron en el 27 de Mayo de 2014 , en una pequeña ceremonia en Buenos Aires. Fruto del matrimonio nacieron dos hijas, Francesca e Isabella.

Ivana Icardi arremetió contra ella

A Ivana Icardi no le gustó la manera en la que su hermano y su pareja habían actuado, y culpó a la modelo de la mala relación que Mauro estaba teniendo con su familia a raíz de su noviazgo. La cosa fue mas allá cuando la concursante decidió entrar en el `Gran Hermano Argentina´ y atacó sin piedad a Wanda. «Soy la hermana de Mauro Icardi (25), que es un gran jugador del Inter. Lamentablemente la relación con mi hermano se arruinó desde el momento en que llegó esa persona a su vida”, dijo en el vídeo de presentación. Días más tarde, Ivana siguió en su línea y se dedicó a opinar sobre la llegada de la rubia al seno familiar. “Es lo peor que le podía haber pasado a mi familia”. “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás habría estado con él”, fueron solo algunas de las perlas que soltó la hermana de Mauro. Cansada de los ataques de su cuñada, Wanda optó por escribir un duro mensaje en Instagram en clara referencia a Ivana. «La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejados de tí, siguen buscando beneficios económicos sobre tu persona».

Denunció a su cuñada

La enemistad llegó hasta tal punto, que la propia mujer del futbolista decidió denunciar a su cuñada por difamación durante su paso por el reality italiano. Así de tajante se mostró durante un programa de televisión la abogada de Nara. “La querella que inició Wanda tiene por objeto que se abstenga de hablar de temas internos familiares que desconoce. Ella inventa sobre Wanda, que tiene pantalla todos los días en Italia, y de Mauro, que juega al fútbol”. Después de esto, nada volvió a ser igual. La hermana de Mauro continuó recorriéndose todos los platós de televisión atacando a la maniquí y denunciando ser la culpable de querer separar a toda la familia. «Porque me harté de callarme la boca. Fue una mochila, aunque no lo creas, fingir que todo estaba bien. Además, me hartó porque cuando me vio en la TV de acá, quiso ‘psicologear’ a mi vieja como una loca desquiciada, dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía», expresó la ex superviviente en su momento. ¿Volverán las aguas a su cauce?