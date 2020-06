Marina Carmona ha llegado con ganas de quedarse y dar mucha guerra. La hija mayor de Antonio Carmona y la representante de artistas Mariola Orellana, sabe perfectamente lo que es el arte y lo que cuesta hacerse un hueco en el complicado mundo de la música. Procede de familia de artistas, aparte de su padre, ex integrante del grupo Ketama, es nieta de Juan Habichuela y considera como `familia íntima´ a Lolita y Rosario Flores. Su hermana pequeña, Lucía Fernanda, también se dedica al mundo del arte y en el 2019 publicó su primer tema `La Manta´. La artista de 28 años estudió en Estados Unidos y lleva desde muy jovencita haciéndole a su padre los coros en sus conciertos.

En 2018, la hija de Antonio publicó su primer single `Telarañas´. Una canción dedicada a la libertad de las mujeres gitanas. “Yo ya desde niña cantaba. En mi casa todos teníamos nuestro momento y siempre he sido una loca de la música, cantaba, bailaba, lo que me pusieran por delante. Pero fue mi paso por Miami lo que me hizo tomar la decisión, formarme”, confesaba hace dos años a un conocido medio. Desde que decidió tomar la iniciativa y dedicarse al mundo de la música, sus padres la apoyaron completamente, sobretodo el ex integrante de Ketama. Ella misma confesó que aunque su padre se tomó de buen agrado que se dedicara al mismo oficio que él, le daba miedo que su hija sufriera, porque se trataba de un mundo muy duro. A él le debe muchas de las cosas que sabe sobre la profesión. Durante años recorrió junto a él muchos escenarios, una experiencia de la que guarda un gran recuerdo. “Para mí, estar en el escenario con mi padre es de lo mejor de la vida, es donde más me siento yo misma, me siento conectada, como fuera del mundo, y se produce en mí una magia que es una pasada”, explicaba hace años.

Sus padres la apoyaron

Su padre le aconsejó que disfrutara de todo lo que hiciera y consiguiera, mientras que su madre, Mariola Orellana, representante de artistas como Marta Sánchez y Rosario Flores, le dijo que no se olvidara nunca de sí misma y que tenía que aprender a llevar todas las críticas, ya fuesen buenas o malas. Marina se ha criado en un mundo de fama y lujos, como ella misma ha contado. Por su casa ha pasado la mitad de Hollywood, desde Jennifer López hasta Lenny Kravitz. Así explicaba en 2018 cómo eran las fiestas en su casa. “En esas fiestas siempre hay mucho talento, desde gente que a lo mejor no te esperas, y hay momentos increíbles con Rosario, mi padre, Lolita, mi hermana Lucía, Guille (el hijo de Lolita) … se crean momentos muy íntimos y muy muy especiales”.

Marta Sánchez la presentó en una entrega de premios

Fue una actuación sorpresa, que sirvió para dar a conocer el enorme talento de la joven. La hija de Antonio Carmona fue la elegida para para poner el broche a uno de los premios con más relevancia de la prensa rosa. La puesta en escena tuvo lugar en el auditorio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y vino de la mano de la mismísima Marta Sánchez. «Mi niña, la hija de mi compadre», eran las palabras elegidas por la cantante de `Desesperada´, para presentar a la nueva estrella en sociedad. Marina consiguió el elogió de público y crítica, llevando dos canciones francesas al terreno del nuevo flamenco y llegando a ser apodada, por algunos medios, como la “Edith Piaf del flamenco”. Desde ese mismo momento Marina Carmona dejó claro que había nacido una nueva artista en la familia y que su apellido seguiría dando de que hablar.

Así es su red social

“Toda mariposa empezó siendo un capullo”, es el texto que aparece en su biografía de Instagram. La cantante cuenta en su red social con apenas ocho mil seguidores, una cifra baja, pero no por ello menos interesante. Poca asidua a colgar imágenes y grabar stories, Marina sabe que una de las maneras más rápidas para llegar al público es interactuar con ellos y por esa razón publicó hace unos días el estreno de su nuevo single, `Ne me quitte pas´. “ No puedo describir lo contenta que estoy de poder anunciaros la llegada de “Ne me quitte pas” a todas las plataformas digitales! Es un cover que hice con todo mi cariño, espero que os haga viajar en el tiempo y acercaros al amor, que es lo que más necesitamos ahora mismo. Compartir conmigo bailes, tik toks playbacks y cualquier cosa divertida que se os ocurra! Y GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS a todos los que me ayudaron a hacerlo posible!”, escribía junto a la imagen de su nuevo sencillo. Entre los comentarios que podemos observar en su red social, aparecen personajes de la talla de Lydia Bosch, Bibiana Fernandez, Colate, Niña Pastori o Elena Tablada. Para todos ellos, Marina Carmona no es absoluta una desconocida, algo que con el tiempo, y tras su paso esta noche por el `El Hormiguero´, seguro que tampoco será para nosotros.