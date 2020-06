Es uno de los cantantes más famosos de España. Sus singles avanzan en las listas de ventas, pero ¿Quién es C. Tangana? ¿De dónde proviene su éxito?. En SEMANA hemos elaborado un reportaje para desvelar porqué ahora mismo este cantante, nacido en Madrid, es uno de los hombres que más pasiones despierta. Su carrera comenzó en 2006, bajo el pseudónimo de Crema, pero no fue hasta 2017 cuando se convirtió en un ídolo mundial gracias a su hit “Mala mujer”, con el que consiguió doble disco de platino. Pero si hay un éxito que lo ha encumbrado hasta el presente ha sido la canción “Malamente”, interpretada por su ex pareja, Rosalía, letra de la que es coautor, incluida en el disco “El mal querer”, que ganó en 2018 dos premios Grammy Latinos.

Polémicas por su estilo musical

Tangana no se ha caracterizado por tener un perfil blanco y no opinar sobre asuntos que puedan generar controversia. La crítica en su música no pasa desapercibida y le ha generado algún que otro quebradero de cabeza, de echo, muchos medios de comunicación le acusaron de cantar letras machistas, que no hacían ningún bien a la sociedad. Buena prueba de ello, fue el escándalo que se formó cuando fue contratado para las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao, durante el verano de 2019. Aunque todavía no estaba contratado por el Ayuntamiento bilbaíno, la movilización social y política estalló en cuanto se supo que el trapero madrileño actuaría en las fiestas de la capital vizcaína. La presión social en las redes sociales, motivada tras la recogida de más de 15.000 firmas en una iniciativa digital, fue tan elevada, que la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, decidió cancelar su concierto. “Como consistorio, tenemos la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres”, explicaba por aquel entonces la concejala.

Un romance de dos años con Rosalía

Se conocieron gracias a unos amigos en común y pronto comenzaron a disfrutar de la música de ambos. Rosalía llegó a confesar en una entrevista, que la música de C.Tangana la atrapó enseguida y el rapero comentó en otra ocasión que lo que hacía Rosalía le parecían bulerías. La primera vez que se les vio juntos fue en 2016, cuando El Madrileño decidió que la catalana le acompañara en el escenario para interpretar juntos `Llámame más tarde´, tema con el que confirmaron el inicio de su estrecha relación. Esta canción fue la primera de las colaboraciones entre ambos, tanto cantando como componiendo. Durante dos años vivieron una historia de amor en la que se retroalimentaron mutuamente. Vivieron un romance lejos del foco mediático y la prensa tuvo que rastrear su relación a través de sus canciones. Solamente en una ocasión C. Tangana se pronunció respecto a su relación, durante una entrevista a un medio digital. “Fui yo el que fui a buscarla. La escuché cantar y, desde el primer momento supe que quería hacer temas con ella… Tuve un poco de labia y la convencí”

Una ruptura discreta

Fue en 2018, cuando la catalana y el madrileño decidieron poner punto y final a su relación. Nuevamente lo hicieron con total discreción y sin apenas hacer declaraciones al respecto. Nunca se supo el motivo de la ruptura, pero las indirectas que se mandaban a través de las letras de sus canciones podrían revelar el porqué de su ruptura amorosa. Mientras que C. Tangana hablaba sobre cómo una mujer (porque habla en femenino) esperaba a alguien para hablar por teléfono, Rosalía cantaba sobre todas las veces que ella tuvo que cambiar o “acelerar” para estar con ese alguien.