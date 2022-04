Este lunes, Terelu Campos se ha dejado ver desde el centro de Málaga, adonde se ha trasladado, como cada año, para ver de cerca las procesiones de Semana Santa. Fiel devota de estas fiestas, la presentadora no ha querido faltar a la procesión del Cristo del Cautivo, que llevaba dos años sin recorrer el barrio de la trinidad por culpa de la pandemia.

«Se me llenaron los ojos de lágrimas porque no me puedo creer que podamos volver a vivir esto», ha confesado emocionada antes sus compañeros de ‘Sálvame’ . «Para mí la Semana Santa es de las cosas más bonitas que puedo vivir en mi tierra. Hoy cumplo la promesa que le hice al Cristo, al que le pedí que me quedara embarazada hace 24 años».

Sin poder reprimir las lágrimas de la emoción, la hija de María Teresa Campos ha revelado que hasta se ha atrevido a ponerse bajo su manto. Así, ha soltado una confesión sobre el momento que atraviesa: «Llevo una temporadita un poco nerviosa pensaba que iba a tener ansiedad o claustrofobia». No ha detallado qué la hace sentirse nerviosa, pero sus palabras no han pasado por alto.

La andaluza continuaba su charla sin reprimir en absoluto su emoción. A sus 56 años, valora por encima de todas las cosas a la familia y la salud. Ha pasado varias veces por la lucha contra el cáncer y sabe bien lo que es batallar contra la enfermedad. «Sin salud todo se te derrumba, parece un poco tópico, pero no lo es. Doy las gracias por estar viva», decía a sus compañeros. «Yo quiero volver el año que viene».

Terelu dedica unas emotivas palabras a María Patiño

«Esto no es una cuestión de religión, es un espectáculo tremendo», añadía. Y recordaba asimismo la importancia de procesiones en las que participan desde «la Guardia Civil, los bomberos, los legionarios» o «los paracaidistas» porque «es una manera de honrar a sus cristos y sus vírgenes».

«Uno sabe que tiene que devolver lo que ha pedido», concluía. A continuación ha dedicado unas emotivas palabras a María Patiño, con la que presenta de manera conjunta el ‘Sálvame Lemon Tea’, y que mientras ella hablaba se ha emocionado al recordar a su padre: «Quiero mostrar mi agradecimiento a ti por seguir compartiendo momentos de felicidad. Me siento muy feliz de presentar un programa contigo y me siento muy cómoda. Y por eso quiero darte las gracias. Tuvimos un momento muy complicado en nuestra relación y en nuestra vida, pero mi vuelta a sálvame de tu mano y de quien está siempre con nosotros, que es Mila Ximénez».