Macarena Gómez ha compartido una imagen anunciando que ha hecho algo que llevaba tiempo pensando… ¡agrandarse la nariz! Sabemos por qué

«Vale, tenía dudas pero LO HE HECHO, después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y ...me he agrandado la nariz!!!!!«. Con esas palabras Macarena Gómez anunciaba algo insólito a través de sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece con esa parte del rostro vendado como si se hubiera sometido a un retoque estético. Pero, ¿por qué comparte la actriz esta fotografía? ¿En qué está metida Macarena? ¿Es cierto que se ha atrevido a dar un paso así? Claramente tenemos respuesta para todas las preguntas. Y sí, obviamente la última es una respuesta negativa.

El motivo por el que Macarena Gómez se ha agrandado la nariz

Esta locura forma parte de un proyecto profesional en el que está inmersa. Y es que Macarena Gómez se agranda la nariz para ensalzar la importancia del olfato y sus sensaciones, abanderando el proyecto viral del Smell Film de la Academia del Perfume, que se estrenará el próximo 28 de octubre a las 18.00h. bajo los hashtags #SmellFilm #PremiosPerfumeADP2020 y #OlerEsUnPlacer.

En su entusiasmo por ensalzar el maravilloso universo del perfume, adaptándose a los tiempos actuales, la Academia del Perfume da el salto viral. No solo celebra por primera vez en su historia una gala virtual para la entrega de sus Premios a los Mejores Perfumes del Año, sino que crea una nueva categoría de película, un “Smell Film” protagonizado por la actriz Macarena Gómez. Oler es un placer y Macarena Gómez lo sabe, por eso no ha dudado en agrandar su nariz para “simbólicamente” multiplicar una de las sensaciones más increíbles que pueden llegar a sentirse.

La película, de la que Macarena Gómez es protagonista, se presentará en primicia en la entrega de premios virtual de la Academia del Perfume, una exclusiva “Gala de Narices” que reunirá a la familia del perfume: académicos, artistas, jurados y representantes de las principales empresas del sector. Se trata de la XIII edición de unos premios que tienen como objetivo principal acercar la cultura del perfume a la sociedad.

Macarena Gómez ha estado trabajando en este proyecto con mucho recelo, pero este miércoles por fin pudo contar la feliz noticia de este trabajo, muy diferente y especial por los tiempos que corren. «¡Por fin os lo puedo contar! Este miércoles Academia del perfume presentará su disruptivo Smell film para el cual me he agrandado simbólicamente la nariz #oleresunplacer. ¡Ojalá os guste tanto como a mí!», escribía en un story junto a un fotograma de la película que este jueves podremos ver.

La noticia de agrandarse la nariz pilló por sorpresa a sus seguidores

Cuando hace unos días Macarena Gómez compartió la fotografía anunciando que había decidido agrandarse la nariz, sus seguidores no entendían qué estaba pasando. Por esto, esta imagen se convirtió en viral y fueron muchos los comentarios que la popular actriz de ‘La que se avecina’ recibió en dicha publicación.

«La primera vez q leo o escucho que alguien se quiere agrandar la nariz!! He visto tus fotos y te he visto una nariz perfecta. Como decís cada uno hace con su cuerpo lo que quiere . Pues nada pa’lante!!», «Muy bien, lo que haga cada uno con su vida y su cuerpo bien hecho está….», «Si deseabas hacerlo me parece muy bien. Seguro que estás ideal igualmente» o «cabo de volver a revisar tus fotos, tu nariz? Qué bonita!!!. Bueno..seguramente, te quedará bien, Qué valiente!!», fueron algunos de los comentarios que recibió de aquellos seguidores que se creyeron que realmente se había sometido a una operación.

Por otra parte, también fueron muchos seguidores los que se dieron cuenta de que esto era un fake y que tendría que ver con algún proyecto profesional. Estos seguidores le escribieron lo siguiente: «Vamos a ver.. nadie ve que es fake?😂😂», «Por dios hay gente que se lo cree», «A mi me da la sensación que es caracterización jajaja» o «Promo de peli / série… 🤣👏». Está claro que Macarena Gómez no pudo engañar a todos sus seguidores, ya que algunos ya se estaban dando cuenta de que detrás de esta imagen habría algo. Y efectivamente. Así fue.