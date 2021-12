Laura Matamoros está en plena cuenta atrás. En apenas unos días sale de cuentas, por lo que las fiestas podrían verse afectadas para así conocer por fin la carita de su segundo hijo, fruto de su relación con Benji Aparicio. Ya está en la recta final de embarazo y en cualquier momento se podría poner de parto. Mientras llega ese momento, la hija de Kiko Matamoros disfruta de su día a día.

En medio de la incertidumbre de cuándo nacerá su hijo, Laura Matamoros está pendiente de un dato que le hace muy feliz. Y es que puede presumir ya de tener más de 990.000 seguidores. Uno de los objetivos de los ‘influencers’ es llegar al millón de seguidores en Instagram y Laura está a punto de conseguir este logro.

A día 24 de diciembre de 2021, la joven cuenta 990.375 seguidores en esta plataforma social, por lo que está a 9.625 seguidores de llegar al millón. Ella por ahora no hecho mención a este dato, pero lo cierto es que desde la intimidad de su casa, podría estar esperando con felicidad que el contador llegue a la cifra más deseada por los que se dedican a las redes sociales.

Laura está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram

El contador es uno de los aspectos que más tienen en cuenta los que se dedican a este medio. El hecho de tener más seguidores es clave para que muchas más firmas quieran contar con ellos como imagen de sus diferentes productos. Laura Matamoros es ya una de las caras conocidas de las redes sociales y son muchas las marcas las que cuentan con ella para hacer llegar sus productos estrella a más personas. Es un buen altavoz y sabe cómo hacerlo.

Además, la hija de Kiko Matamoros usa esta plataforma para enseñar su día a día, en casa, con su familia. Lo hace muy bien y eso le ha permitido llegar a mucha más audiencia. Laura es muy activa y su vida en casa ha cautivado a gran parte de los aficionados a Instagram.

Con sus seguidores ha compartido todo tipo de noticias. Ha sido capaz de abrir su corazón y explicar su situación sentimental cuando su relación con Benji ha pasado por algún bache. Laura también ha dado la noticia de sus embarazos en esta red social e incluso cuando ha sufrido algún varapalo de salud, lo ha contado a ellos a través de esta plataforma.

Es capaz de compartir su día a día en redes siempre

Llegar al millón de seguidores podría producirse a la vez que dé la bienvenida a su segundo hijo. La joven está ya preparada para recibirlo. Hace unos días, precisamente, compartía que había hecho ya la maleta para el hospital. «Por fin tengo la maleta del bebé hecha…», decía entre risas consciente del debate que ha abierto en sus redes sociales sobre cuándo es el momento para hacerla. «En realidad soy un auténtico desastre. He tenido que llamar a todas mis amigas para que me refrescaran qué debo meter», empezó diciendo.

Después de hacer la maleta, Laura hizo una confesión: «He metido diferentes bodies de diferentes tamaños por si acaso. No sé cómo va a ser el tamaño del bebé. Desde uego, tengo muchos bodies de Mati y pijamitas. Me acuerdo mucho de Mati con esta ropa. Gorritos, manoplas, pañales, las cosas de aseo, una mantita también he metido…».