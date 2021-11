Anabel Pantoja no termina de desligarse de la noticia. Unas declaraciones suyas desafortunadas hacia el programa del que se ha marchado le han vuelto a poner de actualidad. Este miércoles SEMANA ha llegado a los quioscos con la información de que la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido no volver a ‘Sálvame’. Se siente atacada por algunos de sus compañeros y los últimos meses para ella han sido muy duros. Y así nos lo contó uno de los mejores amigos de la pareja.

Ella confirma a SEMANA su adiós a ‘Sálvame’: “Quiero trabajar dignamente y haciendo lo que me gusta”. Pero ahora parece que se arrepiente de lo dicho y ‘donde dije digo, digo Diego’. Por eso llamó al programa en directo para decir que no dijo eso. La casualidad quiso que lo hiciera en un momento en el que estaban hablando de unos supuestos mensajes que demostrarían que su padre le fue infiel a Junco… Pero por suerte, lo de que no volvería a ‘Sálvame’ y lo de trabajar dignamente se lo dijo a otros periodistas y lo trató también delante de las cámaras, aunque con otras palabras. Vea el vídeo donde sus palabras quedan claras:

Vídeo: Gtres

Pero es que la propia Carlota Corredera asegura ser conocedora de la marcha definitiva (aunque sabemos que en esto no hay nada definitivo) de Anabel Pantoja de ‘Sálvame’. De hecho, asegura que ella se lo dijo a los directores en el cumpleaños de Belén Esteban. Pero la prueba de que se refirió a trabajar dignamente fuera de ‘Sálvame’ está en este otro vídeo cuando la presentadora atiende a los medios y los periodistas allí congregados. Vea el siguiente vídeo y saque sus propias conclusiones:

Vídeo: Gtres

Está claro. SEMANA no ha manipulado ninguna declaración. Anabel Pantoja dice lo que dice. Otra cosa es que luego se arrepienta, o una vez lo vea publicado se dé cuenta que no es correcta la forma de referirse al trabajo que desarrollaba en ‘Sálvame’ y que siguen desarrollando muchos de sus amigos. Está bien que quiera rectificar, pero no diciendo que nos hemos inventado esas declaraciones, cuando el vídeo que acompaña estas líneas dejan claro que esas palabras las ha pronunciado ella en público.

Además, SEMANA ha hablado con uno de los mejores amigos de la pareja y ha explicado qué le pasa a Anabel Pantoja por la cabeza y por qué ha decidido abandonar el programa de Telecinco para siempre (al menos hasta que cambie de opinión). Esta persona nos transmite lo que la sobrina de Isabel Pantoja les cuenta en petit comité: “Anabel Pantoja empezó a barajar esta posibilidad (abandonar ‘Sálvame’ definitivamente) con el tratamiento que hicieron con su boda. No entendió nunca que fomentaran que prohibieran la boda en la playa. De hecho, les culpa, por toda la polémica que montaron, de que apareciera la Guardia Civil el día del enlace para que quitara la carpa que había montado”.

“Pero la gota que ha colmado el vaso -continúa esta persona- ha sido la información de la supuesta infidelidad de su marido, Omar Sánchez. Anabel Pantoja no ha entendido por qué unas semanas después de casarse sus propios compañeros intentan dinamitar el matrimonio públicamente con una falsa infidelidad. Ellos sabían desde el principio que eso no era nada y que ella estaba allí. Dijeron auténticas barbaridades, que incluso se metieron juntos en los baños… Anabel lo pasó fatal, pero no porque tuviera que dar explicaciones a todas esas personas de su entorno que podían llegar a creérselo, sino porque desde su propio programa le estuvieran haciendo eso. No lo concebía. Estuvo varios días llorando”, asegura.