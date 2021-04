Lucía Rivera se ha enterado por la prensa de la nueva aventura de su padre, Cayetano Rivera, que se está sacando la licencia para ser piloto privado.

Desde hace un tiempo, Lucía Rivera está centrada en su profesión como modelo y mantenerse alejada de los medios de comunicación. Donde sí vemos qué es de su vida privada es a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 160.000 seguidores. De vez en cuando, en algunas de sus salidas por Madrid, tiene que lidiar con la presencia de prensa, algo que no termina de llevar muy bien.

Ella misma aseguraba hace unas horas durante una salida nocturna con amigos por la capital española que prefería que no le preguntaran por su vida. Aún así, Lucía Rivera ha dejado evidente la nula relación que tiene con su padre, Cayetano Rivera, que anunció hace unas semanas a través de sus redes sociales que se está sacando la licencia para ser piloto.

«No había oído que mi padre se estaba sacando la licencia para ser piloto privado, pero estoy aquí con mis amigos y no me gustaría mezclar… Eso es cosa… Yo no hablo de esto. Está bien aprender cosas nuevas. Le pediré obviamente que me de un paseo», dice la hija del torero, dejando evidente que no sabía esta nueva afición de su padre.

Cayetano Rivera explicó hace unos días esta nueva aventura, que le está llevando a estudiar mucho para convertirse en piloto privado. El hecho de que no se esté celebrando ferias taurinas ha llevado al torero a reinventarse. Para ello ha apostado por cumplir uno de sus sueños y sacarse la PPL, que es como se llama a la licencia para piloto privado. Lo está haciendo en el Real Aeroclub de Málaga.

En este aeródromo hay una escuela de pilotos, a la que acude cada semana Cayetano Rivera. Ya se ha puesto a los mandos de un simulador y en un vídeo ha demostrado todo lo que tiene que estudiar para conseguir este sueño. De hecho, en el vídeo vemos la cantidad de apuntes que tiene para aprender todo lo necesario para ser piloto.

Cayetano Rivera está inmerso en sus estudios para ser piloto

El torero ha preferido no mencionar a su hija Lucía esta nueva andadura, dejando claro que mantienen una relación que no es tan intensa como podríamos pensar. Aún así, la joven no duda en desvelar que será la primera en montarse en un avión cuando se saque la licencia. Hace unos meses, precisamente, ella defendía a su padre públicamente cuando Cayetano recibió amenazas de muerte.

El diestro decidió interponer una demanda en el cuartel de la Guardia Civil para proteger tanto su integridad física, como la de sus seres queridos. También la de su hija, Lucía Rivera, que ha hablado sobre esto con los reporteros de ‘Europa Press’. La joven modelo no ha tenido reparo alguno en comentar cómo se encuentra Cayetano Rivera en medio de esta batalla por conseguir que cesen los feos comentarios y mensajes que ponen en peligro su tranquilidad y su propia vida. Lucía Rivera confiesa que estas amenazas de muerte “no se las merece nadie” y es que el contenido de los mensajes no podría ser más duros.