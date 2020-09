El museo de Chipiona se abrirá el próximo año y su Alcalde nos desvela lo implicada que está Rocío Carrasco en su apertura.

A comienzos de año la familia Jurado acariciaba más que nunca el proyecto que sí les había conseguido unir. Parecía que tras más de una década de frenos, el museo que honraba a la figura de Rocío Jurado iba a abrir sus puertas. Sin embargo, en los meses posteriores los planes se volvieron a truncar y una vez más vieron cómo sus ilusiones se venían abajo en plena pandemia. No obstante, el proceso ha vuelto a retomarse, siendo el Alcalde de Chipiona, quien no ha bajado los brazos ni un instante con el único fin de que la familia vea su tan ansiado deseo hecho realidad. Aunque para algunos este proceso estaba paralizado, ni mucho menos. Luis Mario Aparcero ha trabajado de manera infatigable en este proyecto desde hace meses y en él hay importantes novedades que él mismo relata a SEMANA. No obstante, de su mano ha estado también alguien de la familia, Rocío Carrasco, pieza fundamental en toda esta historia.

«Todos los familiares estaban totalmente de acuerdo con su apertura. Rocío está a tope, muy pendiente del logotipo, los detalles y de todo lo que tenga que ver con ello. Nunca se ha puesto en contra y también he hablado mucho con Amador, con Gloria…son encantadores. No hay pegas y me lo han transmitido así. Ellos entienden que la heredera universal es Rocío, que es la propietaria de todo lo que hay allí…Todos están contentos de que se abra», comenta con una sonrisa. Al igual que el que fue su marido, José Ortega Cano, con quien SEMANA también se ha puesto en contacto: «Llevamos mucho tiempo esperando, espero que se abra muy pronto». Todos son conscientes de que su apertura acaparará una gran atención, al igual que la identidad de los familiares que sí hayan optado por estar allí presentes en este gran día. «Espero que esté todo el mundo, eso es lo que querría Rocío. Se invitará a todos, pero primero hay que poner en marcha el museo. Vendrá el que quiera venir», comenta el Alcalde de Chipiona.

Quedan algunos meses para que el museo de Rocío Jurado esté abierto para el público, aunque para ello deben de estar al día todos los documentos, licencias y pasos necesarios. En concreto, eran 17 los pasos los que debían cumplimentar para que el museo fuera un hecho y muchos de ellos ya están encauzados. «Para ponerlo en marcha necesita una serie de pasos imprescindibles. Lo primero es la firma del convenio que en este caso es de la propietaria, Rocío Carrasco, y este paso ya está. Se firmó el 28 de enero después de 12 años en los que el ayuntamiento había intentado firmar este convenio, pero no lo había conseguido. En cambio, a mí me mostró mucha confianza y disposición…Ella no está en contra, pero la confianza que generaba el equipo anterior no era suficiente», dice el Alcalde a esta revista. Tras esta firma se debía crear un servicio jurídico, otro paso que ya es una realidad. «Chipiona tiene creado el servicio, un reglamento de régimen interno, la ordenanza municipal que regula el precio del museo…», añade el Alcalde de Chipiona.

Una cuestión que en numerosas ocasiones ha generado polémica y por la que le pregunta SEMANA es el dinero y los costes que supondrán el museo de Chipiona. Aunque no se hablan de cifras concretas, sí aproximadas. «Más o menos de presupuesto 300.000 o 400.000 de ingresos y gastos con un déficit de 15.000 euros….Esta última cifra era la del informe negativo que pone la interventora», responde Aparcero. Que no salieran las cuentas provocó que varios partidos políticos frenaran una vez el museo, por lo que Luis Mario y su equipo se pusieron manos a la obra para intentar subsanarlo. «Esto fue un problema, pero esto se ha compensado con las subvenciones que hemos pedido, aunque todavía no están autorizadas. Ya tengo concedida una subvención de 107.000 euros como municipio turístico dedicado al museo y otra de 120.000 euros por la diputación. No hay entradas suficientes para que ningún museo se mantenga solo, siempre se necesitan subvenciones», continúa.

A pesar de que tienen en mente otros muchos papeleos y de que hay otros tantos que ya están pendientes de ser firmados, todavía quedan ciertos detalles que hay que limar. «Este año vamos a estar de obras, hay que adaptarlo también a los tiempos actuales.. Por ejemplo, se emplearán 104.000 euros para independizar el restaurante del museo. El COVID también influye, la iluminación, el tema digital, la seguridad… Hay muchas cosas que estaban ya hechas, pero que ahora se han quedado obsoletas», desliza Luis Mario. Pero ¿qué fechas se barajan para su apertura definitiva? El alcalde lo tiene más que claro: «Primer semestre de 2021. Antes del verano tiene que estar abierto para que se aproveche la máxima etapa de turista». De ser así, este hecho supondría, sin duda alguna, un respiro para la familia que tanto ha luchado porque este museo viera la luz.

Aunque este no es el único proyecto que quiere honrar la memoria de Rocío Jurado. La tierra que le vio nacer tiene muchos planes en mente que giran en torno a ella y así nos lo desvela Luis Mario Aparcero. «También se va a poner en marcha el centro de estudios de la copla y de la canción española y, aunque el flamenco tiene referente en varios puntos, la copla no. Nuestra intención es que no sea solo un museo de vestidos, discografía y fotografía…Además de esto, se va a hacer un festival internacional de la música española…Nos queremos especializar, queremos ir mucho más allá», comenta el político, quien también es amigo muy cercano a la familia.