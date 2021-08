La joven ha aprovechado su tiempo de espera en el aeropuerto para compartir una profunda reflexión que esconde un importante mensaje.

Después de unos intensos meses en la palestra a raíz del documental de Rocío Carrasco, así como sus continuas apariciones para ejercer como defensora de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’, Rocío Flores ha podido disfrutar de unas merecidas vacaciones en Ibiza. Tras su escapada y de vuelta ya a casa, la joven ha aprovechado para compartir una profunda reflexión que esconde un importante mensaje acerca de cómo ha afrontado algunos aspectos de su vida.

Mientras que esperaba para embarcar en el avión que le llevaba de vuelta a su hogar, Rocío Flores ha aprovechado el tiempo libre para compartir una profunda reflexión a través de sus historias de Instagram. “Con el paso del tiempo aprendí que irse de algunos lugares también es cuidarse. Alejarse de alguna gente, también es protegerse. Cerrar algunas puertas, también es quererse”, se puede leer.

Unas palabras que esconden tras ellas un profundo trasfondo y que podría hacer referencia al momento en el que la joven se fue a vivir con Antonio David Flores después del violento episodio que protagonizó y en el que le dio una paliza a su madre. De la misma forma, se trata de una clara declaración de intenciones con la que cierra todas las puertas a una posible reconciliación con la nueva colaboradora de ‘Sálvame’.

A lo largo de todo este tiempo, Rocío Flores se ha mostrado muy reflexiva a través de sus historias de Instagram. Gracias a esto, hemos podido ver el firme deseo de la joven por seguir viviendo su vida y dejar atrás todo tipo de comentarios y especulaciones. La nieta de Rocío Jurado quiere seguir adelante y poder disfrutar de los suyos poniendo una sonrisa de oreja a oreja a pesar de la tormenta.

Rocío Flores, ¿dice adiós a la televisión?

En los últimos meses, Rocío Flores ha vivido en una auténtica montaña rusa de emociones. Después de debutar como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’ gracias al paso de Olga Moreno por ‘Supervivientes’, la joven publicó unas comentadas palabras a través de sus redes sociales con las que podría estar despidiéndose de la televisión.

“Necesitaba volver a la vida normal, tener paz y desconectar un poco. He aprendido mucho estos cuatro meses, ha sido muy muy duro pero a la vez he conocido gente maravillosa que me ha ayudado mucho. Solo quería daros las gracias porque, a pesar de todo lo malo, también he recibido mucho apoyo y muestras de cariño. Os estaré siempre agradecida”, se podía leer. La hija de Antonio David Flores tiene ahora por delante unas semanas de descanso para estar con los suyos y desconectar del aluvión mediático antes de que se estrene la segunda temporada del documental de su madre, ‘En el nombre de Rocío’, en la que hablará de los motivos de su distanciamiento con su familia.