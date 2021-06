Según afirma Anabel Pantoja, su tía y el productor tuvieron problemas profesionales y no acabaron bien.

Este martes, José Luis Moreno ha sido detenido por presunto delito de organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes con actuación a nivel internacional. La noticia ha generado una oleada de reacciones entre la larga lista de profesionales que trabajaron o coincidieron en algún momento de sus vidas con el productor. Una de ellas fue Isabel Pantoja, quien acabó de la peor manera con el empresario.

Según ha contado su sobrina, Anabel Pantoja, la cantante se puso a las órdenes del que fuera ventrílocuo para colaborar en sus programas de televisión. Durante el tiempo que formó parte del madrileño percibió de manera puntual una remuneración económica por sus servicios. Pero finalmente surgieron diferencias entre ellos.

Anabel Pantoja: «Cuando trabajaba con mi tía tuvo problemas”

“Es verdad que cuando trabajaba con mi tía tuvo problemas”, ha revelado la colaboradora de ‘Sálvame en el programa. La sevillana ha detallado José Luis Moreno no solo tuvo rencillas con la tonadillera: también con los trabajadores del elenco de bailarines, peluquería y maquillaje. “No pagaba porque no tenía dinero”, ha señalado Anabel.

La noticia más reciente de José Luis Moreno es que figuraba en la lista de morosos de Hacienda. Pero nada hacía presagiar el entramado del que supuestamente forma parte. Al parecer, en el grupo criminal presuntamente liderado por él en el que habría implicadas otras 50 personas.

Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno: «Estamos en shock»

«Estamos un poco en shock, lógicamente, porque es una noticia dura», ha dicho hace apenas unas horas su sobrino, Alberto Caballero. «Habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasmas con las que no habíamos trabajado. Nos limitamos a denunciarlo y a llevar su proceso a los tribunales, pero no pensábamos que pudiera estar relacionado con él. Creíamos que era un intento de estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades y en ese proceso estaba», ha explicado.

Tío y sobrino no mantienen relación, pero Caballero está preocupado por su detención. «Hacía unos cuantos años que personalmente no tenía contacto con él. Pero al fin y al cabo es mi familia y son noticias que afectan bastante», ha admitido. «No hemos tenido relación, ni contacto, ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo, estamos un poco desconectados… una serie de diferencias, y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película«.