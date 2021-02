La ‘influencer’ ha desvelado qué le ha ocurrido en el pie durante la tarde noche del domingo, y que le ha obligado a acudir al hospital. Tamara Gorro asegura que el problema que tiene en el pie también lo tiene su abuelo.

Tamara Gorro es uno de los rostros conocidos de nuestro país que más activa es en las redes sociales. No solo nos abre las puertas de su vida profesional, también enseña cómo son sus ratitos en casa con su marido, Ezequiel Garay, y sus hijos, Shaila y Antonio. Además, no duda en contar las noticias menos buenas, haciendo partícipes de todo a su «familia virtual», tal y como ella llama cariñosamente a sus más de 1,9 millones de seguidores.

Pues bien, como activa que es en Instagram, Tamara Gorro compartía hace apenas unas horas una imagen que preocupaba mucho a sus fans. La ‘influencer’ compartía una foto de su pie hinchado en la habitación de un hospital: «Al final terminé aquí… Mi pie parece una salchicha», acompañaba.

Como no podía ser de otra manera, sus seguidores le han pedido más información sobre lo ocurrido. Tamara Gorro ha querido explicar qué ha ocurrido. «A ver, es verdad que no me esperaba esto. Lo que me ha pasado es principio de artrosis. Mi abuelo lo tiene por ejemplo. Me ha dicho el doctor que absoluto reposo, le he dicho al doctor que eso es inviable, pero bueno…», empezaba diciendo.

Tamara tiene un problema de salud que ha heredado de su abuelo

Tamara ha seguido explicando cómo tiene que proceder ahora: «No puedo apoyar el pie, tengo que ir con una muleta, hasta que esto se vaya solo. El dolor remite solo. Me tienen que hacer una resonancia para ver dónde está focalizado el problema. Estoy bien, pero es que no estoy muy enterada. Ahora tengo un dolor tremendo y tengo el pie hinchado. Voy cojita».

Después de contar qué había ocurrido, Tamara ha querido tranquilizar a sus fans. Les ha contado todo y acto seguido les ha dicho que iba a cambiarse de ropa para descansar, ya que había sido un día duro. Desde el sofá de su casa, la ‘influencer’ ha querido compartir la broma que le ha hecho a Ezequiel. Y es que el hecho de que tenga que estar en reposo le ha llevado a decirle a su marido que a partir de ahora tendrá que hacer todo lo que le pide. Ambos no han podido evitar las risas.

Durante la mañana del lunes, Tamara Gorro volvía a Instagram para avisar de que seguía con dolor, pero que no iba a mandar mensajes negativos. «Yo quería ir a entrenar, que sé que no puedo. Puedo hacer ejercicios por arriba, pero como no tengo la muleta todavía… Me duele mucho, me han dado medicación, pero como no me la tomo hasta la hora de comer…», avisaba. Aún así, se ha mostrado feliz y agradecida, mandando un mensaje de amor a sus fieles seguidores.