Joaquín Prat ha vuelto del fin de semana con un pequeño problema de salud. El presentador de televisión tiene la voz algo tomada, algo que ha llamado la atención a Patricia Pardo, que le ha dado algunos consejos de cómo curar esa afonía. No hay que olvidar que la voz es la principal herramienta de trabajo del presentador, por lo que tiene que cuidarla para poder cumplir con ello cada día.

Joaquín Prat reaparece en el plató de su programa con afonía

El presentador de televisión está pasando un mal momento ahora que las temperaturas han subido tanto. Esta subida considerable de los termómetros hace que en todos los sitios pongan ya el aire acondicionado. Y este es el principal motivo que le ha llevado a sufrir afonía: «Es el aire acondicionado, que me sienta fatal», ha asegurado Joaquín Prat públicamente.

Estos cambios de temperatura le afectan mucho a Joaquín. Aún así, Patricia Pardo, que parece haber sufrido este problema de salud en alguna ocasión, le hace saber qué remedio puede tener en cuenta para curarla: «Puedes beber un poquito de miel y limón, unas gotitas», le hace saber.

Una lumbalgia le impedía estar mucho tiempo de pie

Pero no es el único problema de salud que ha tenido en las últimas semanas. Y es que Joaquín Prat aseguró hace unos días que sufría una lumbalgia que le impedía estar mucho tiempo de pie. Durante una de las conexiones que hace en directo con su compañera con el objetivo de adelantar los temas que van a tratar en el club social, Joaquín le pedía que no le tuviera mucho tiempo de pie. Patricia le decía: «Es verdad, hoy has venido al programa así, así, arrastrándose». El presentador aprovechaba la ocasión para pedirle un favor: «Sí, sí, y no me hagas estar de pie más tiempo». El presentador de este programa reconocía que tenía lumbalgia, lo que le llevó a pensarse seriamente si ir o no al trabajo.