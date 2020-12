Dos días después de ser detenido por supuesto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, el bailarín se defiende: «En mi casa no había nada».

Minutos después de ser puesto en libertad, Rafael Amargo ha hecho sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación. «Estas cosas lo único que hacen es dañar al artista». Han sido una de las primeras palabras que ha pronunciado el bailarín tras abandonar los juzgados de Plaza de Castilla, donde había prestado declaración el pasado jueves por la tarde.

Después de 48 horas en un calabozo, la jueza que instruye el caso decidía poner al artista y a los otros tres detenidos en el ‘caso Córax’ en libertad provisional. Como medida preventiva la magistrada le ha impuesto a los cuatro detenidos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes al Juzgado. «Los cuatro arrestados serán investigados por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro de pertenencia a organización criminal; si bien, esta calificación penal es inicial y podría variar según se vayan practicando las correspondientes diligencias de investigación en el marco de la instrucción judicial», explica el escrito del TSJ.

«En mi casa no había nada»

El artista afirmaba que «con la tranquilidad que yo salgo», la experiencia le ha servido para escribir «una serie de una serie de ficción para la televisión muy buena y que si Dios quiere, pronto veréis». Lo cierto es que no estaba del todo tranquilo. Alterado y con un discurso a veces atropellado, ha contado a la prensa cómo ha vivido estas 48 horas en los calabozos. Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido defender su inocencia. «En mi casa evidentemente no había nada, nada se han encontrado… Pablo Escobar había uno», explicaba. «Si en mi casa te encuentras el alijo de Villagarcía de Arousa… ¡Si lo que te encuentras es un cenicero con una colilla tapada!», añadía. Cree que lo sucedido «ha sido un espectáculo bochornoso» para que «yo me abochorne y me quede mal».

Sin entrar en detalles sobre la droga hallada en su domicilio, ha hecho hincapié en que su vivienda «es una casa donde hay mucha alegría. Es una casa donde hay muchos artistas y donde se reúne gente… ¿Yo? ¿Qué trapicheo? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme porque me gusta celebrar. Porque todo el mundo cuando trabaja, ¿después qué hacen? ¿Celebran o no? ¡Pues también lo puedo hacer yo!

«No he echado ni una lágrima»

El andaluz, que ha recordado que «ni fumo» y que es un «trabajador» que se ha ganado la vida en los escenarios, considera que «esto ha sido un espectáculo innecesario». Asimismo, ha destacado que se ha mantenido fuerte. «Yo no he echado ni una lágrima. Simplemente de coraje cuando he tenido que declarar».

«Evidentemente no me voy a quedar callado», subrayaba, «porque con la que está cayendo en el mundo». Se ha lamentado de la cancelación de su espectáculo ‘Yerma’, que iba a estrenarse el jueves 3 de diciembre y cuyo estreno fue suspendido tras su detención.

En sus declaraciones ante la juez, Rafael Amargo ha explicado que la droga que había en las viviendas registradas eran para uso personal. En esos pisos registrados se encontraron importantes alijos de droga, así como material para dosificar y distribuir estupefacientes. Según ha contado, él y las otras tres personas detenidas tenían almacenada la droga con el fin de consumirlas y contar con ‘stock’ suficiente ante a pandemia. Según fuentes policiales, en los pisos registrados se hallaron grandes cantidades de droga: 60 gramos de metanfetamina, 20 gramos de ketamina, tres botes de Popper, varias bolsitas de mefedrona, una bolsita de 2CB, dos botes de GHB (éxtasis líquido) y 6.000 euros en efectivo.

Además del propio Amargo, el pasado martes fueron arrestados su pareja, la bailarina Luciana Bongianino; el productor de su última obra, Eduardo de los Santos (al que pertenecería el otro piso registrado) y un íntimo amigo. Este jueves, la magistrada los ha dejado a todos en libertad provisional,

Su abogado: «Rafa no está en su mejor momento económico»

Las investigación en torno a la ‘Operación Córax’, llevada a cabo por la Fiscalía Antidroga de Madrid y el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Centro, se inició hace ya un año tras saltar las alarmas por trapicheo de drogas en las zonas de ambiente gay de Malasaña y Chueca. En el marco de las pesquisas, se han llevado a cabo pinchazos telefónicos y seguimientos a los investigados, antes de efectuarse las detenciones.