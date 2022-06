Fue el pasado miércoles cuando Pipi Estrada sufrió un aparatoso accidente de moto. Un percance que pudo haber sido una tragedia, pero por suerte se ha quedado en un susto. Todo sucedió cuando se trasladaba con su motocicleta por el centro de Madrid. Ha sido el propio periodista quien ha revelado que ya está fuera de peligro: «Cuando me levanto veo que tengo las piernas ensangrentadas y el brazo ensangrentado, y serias quemaduras. Cuando me levanto veo si tengo algunas fracturas. Enseguida veo que tengo varias heridas en las piernas a la altura de la espinilla, y en el brazo a la altura del codo… Me acompañaba mi ángel de la guarda, ese que me salva de tantas situaciones».

«Parece que está bien», ha apuntado Adela González, presentadora de ‘Sálvame’. No cabe duda de que lo está. «Curiosamente, el maestro Joao tiene un amigo que pasó donde sucedió el accidente y me manda la foto. Me dicen que Pipi se ha pegado una leche con un taxista y se ha dado una leche. Un taxista le embiste y le arrastra no sé cuántos metros. Lo ha arrastrado y él siente que lo arrastran por la carretera. Menos mal que llevaba el casco. Yo lo llamé y le dije: ¿Estás bien, hay que preocuparse? Me dijo que estaba bien y que notaba cómo los brazos le ardían en el asfalto. Por suerte llevaba el casco. Si no hubiera llevado el casco hubiera sido otra cosa», ha contado Kiko Hernández. 7

«Estoy vivo, que es lo más importante», dice Pipi Estrada

«Me recomendaron que pasara la noche en observación en el hospital, pero pedí a la doctora poder dormir en mi casa», ha detallado el periodista deportivo. «Estoy vivo, que es lo más importante después de la experiencia que viví. He tenido mucha suerte. Un automóvil invade mi carril y me desplaza. Aguanto el primer impacto y luego ya no puedo controlar la moto y me voy al suelo. Y la cabeza va arrastrando, gracias que tengo la moto. La vena se me había inflamado también y pensé: a ver si me voy a desangrar. Estaba en un estado de nervios alto. Tenía la tensión en 180 por 70. Una barbaridad. En ese estado de confusión no te da tiempo de tener miedo», ha añadido en una entrevista en ‘Sálvame’.

«El lado positivo es que no era consciente de cuánto me quiere la gente. Me han llamado directores y un colaborador, concretamente Kiko Hernández. Me llamó a los cinco minutos del accidente«, añadía Pipi Estrada. «Los que me han llamado, yo lo he recibido con muchísimo cariño. Los que no me han llamado, evidentemente no me voy a preocupar. No hay peor castigo que la indiferencia. Lo que tengo que hacer es seguir corriendo por el plató de ‘Sálvame’, a pesar de estar magullado».

Terelu: «Si hubiera sido algo de gravedad hubiera mandado un mensaje»

Kiko Hernández ha revelado que no dudó un instante en ponerse en contacto con su compañero: «Me dicen: ‘Acccidente de moto y Pipi arrastrado 20 metros’. Ayer hablé con él por teléfono». Al escucharlo, Carmen Borrego ha explicado: «No tengo su teléfono, pero no le deseo nada malo». Por su parte, su hermana Terelu ha revelado que «si hubiera sido algo de gravedad hubiera mandado un mensaje. No se hubiera producido una llamada, pero sí un mensaje».