«Por mucho que yo me haya cuidado y protegido el virus está en el aire», ha explicado la actriz y presentadora al confirmar que tiene coronavirus.

Paz Padilla ha explicado cómo se encuentra tras haber dado positivo en coronavirus. Hace unas horas conocíamos la noticia: la actriz y presentadora de ‘Sálvame’ se había contagiado de Covid-19, lo que la obligará a permanecer 15 días confinada en su domicilio y alejada por completo del contacto con otras personas. Durante este tiempo no podrá acudir al trabajo en televisión.

«Esta mañana me levanté y me notaba un dolor de cabeza raro. Llamé a mi amiga Eva que tiene un ambulatorio y me dijo: venta para acá, que te voy a hacer la prueba», ha contado a través de su cuenta de Instagram. En un video publicado en Stories, la gaditana ha querido tranquilizar a sus seguidores dejando claro que, de momento, se encuentra perfectamente.

«Me encuentro bien»

«Me he hecho la prueba y me han salido los antígenos positivos. Luego por protocolo de La Fábrica de la Tele, de la empresa, me han hecho dos PCR para asegurarme. Y efectivamente, he dado en el covid», añadía. Tranquila y sin mostrarse preocupada ante esta situación, Padilla aseguraba: «Me encuentro bien, estoy en casa. Tengo un amigo que se llama Rafael Guzmán, que es inmunólogo. Me ha a meter un chute que te mueres de vitaminas. Me ha dado una serie de recomendaciones y la verdad es que me encuentro bien».

Una de las primeras cosas que ha hecho tras conocer el diagnóstico ha sido trasladarse a la planta inferior de su domicilio. Ahora está «confinada aquí abajo». Por suerte, su familia no se ha contagiado: «Anna ha dado negativo» y «todos los que viven conmigo han dado negativo, están en la parte de arriba».

Está «como el que se va de excursión»

«Me han traído guantes, mascarillas… De aquí no salgo. Eso, como el que se va de excursión: el cargador, libros para leer, lo típico. Y, nada, esperemos que todo vaya bien, que sea leve, y os iré informando. Que estoy bien. Simplemente, soy mortal y estas cosas nos pasan. Y por mucho que yo me haya cuidado y protegido el virus está en el aire».

Paz Padilla siempre se ha mostrado muy cuidadosa en todo lo relativo al virus. Tanto en las redes sociales como delante de las cámaras de televisión ha defendido a capa y espada el uso de mascarillas, la práctica de la distancia social, así como la puesta en marcha de protocolos de actuación para evitar el avance de la pandemia. “Puede que tú no tengas miedo a contagiarte, pero yo sí, y probablemente también tu madre o tu abuela”, se lamentaba en junio de 2020 al confesar cómo algunas personas reaccionaban extrañadas cuando les pedía que utilizaran mascarilla.