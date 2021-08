SEMANA desvelaba este miércoles que Anita Matamoros había encontrado de nuevo el amor. Ahora, su madre, Makoke, se pronuncia al respecto

Este miércoles, SEMANA desvelaba que Anita Matamoros había encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con David Salvador hace unos meses. La hija de Kiko Matamoros y Makoke no se esconde y ya pasea su amor por las playas gaditanas. De momento, se desconocen algunos detalles de la relación, pero lo que está claro es que la relación estaría más que afianzada, ya que el nuevo novio de Anita, 16 años mayor que ella, ya conoce a la que se convertirá en su suegra y ella habla maravillas de él. La joven está viviendo una gran época a pesar del distanciamiento con su padre) y derrocha felicidad en sus redes sociales. Su nuevo amor también sería motivo para que sonría con fuerza tras finalizar sus estudios relacionados con el mundo de la moda en Milán, donde residía y misma ciudad en que la vive su nuevo amor.

Makoke ya conoce al nuevo novio de Anita Matamoros

Tal y como asegura el portal de ‘La Razón’, quien ha podido mantener una breve conversación con Makoke, la malagueña ya conoce al novio de su hija. Ha sido la propia Makoke quien ha confirmado la noticia. A pesar de esto, no quiere dar más detalles sobre esta nueva historia de amor: «No puedo decirte nada. Ya sabes que Anita quiere estar fuera de todo esto y me ha pedido que no diga nada. Entiéndeme, no quiere que hable de ella. Sólo te puedo decir que está muy feliz”, ha asegurado la colaboradora de televisión que recientemente también se ha convertido en abuela. Poco a poco, todos van encontrando su estabilidad y creando una bonita familia. Pero, ¿quién es la persona que ha ocupado el corazón de la joven influencer?

En SEMANA, encontrarás todos los detalles de este nuevo romance

En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, te descubrimos quien es la persona que ha ocupado el corazón de Anita Matamoros. Un hombre al que ha conocido este verano y que tiene 16 años más que ella. Además, podrás ver un amplío reportaje fotográfico de la pareja deshaciéndose en cariños y mimos en las playas de Cádiz. Anita y su nuevo novio, del que puedes descubrir la identidad en SEMANA, ya no esconden lo enamorados que están. La pareja ha elegido la costa gaditana para disfrutar del sol, el mar… y la pasión. Entre abrazos, risas cómplices y muchos besos, la pareja casi no se despegaba. Anita mostraba su sensual figura en bañador y un intenso bronceado. De momento, la joven ha preferido no hacer ningún comentario al respecto. Ni ha confirmado ni ha desmentido la noticia que SEMANA ha revelado este miércoles.