Miki Nadal y Helena Aldea se convertirán en padres de su primer hijo en común en unos meses, una noticia que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. También a su entorno, el que no ha dejado de repetir lo que se alegra de que amplíen la familia. Mientras el colaborador de televisión sí ha expresado su felicidad públicamente, quien había preferido esperar para hacerlo había sido la futura mamá, un silencio que ha roto en su perfil profesional de Instagram. «No tengo redes sociales personales, pero quería daros por aquí las gracias infinitas. Cada felicitación es un granito más de ilusión ante esta bonita noticia. También quería dar las gracias a una persona muy importante en la trayectoria de Capriche… Y mucho más en mi vida: Cristina Pedroche«, comienza diciendo la empresaria.

Helena Aldea ha hecho referencia a la presentadora en este post, ya que ella fue la celestina en su historia de amor y quien, a su vez, permitió conocer al que será el padre de su hijo. «Gracias a ella conocí al mejor compañero que podía imaginar, al que admiro y quiero. Mi suerte. En unos meses llegará una pequeña y ya sabéis quién será la madrina», asegura Helena. Unas palabras con las que Pedroche se ha emocionado y con las que ha recordado todo lo que les quiere: «Muero de amor. Os quiero tanto». Otros como Paula Echevarría, Juanma Castaño o David Muñoz también les han dado la enhorabuena tras este giro de 180 grados que ha dado sus vidas y es que todos están felices por la bonita familia que formarán muy pronto.

El propio Miki ha confirmado que se encuentra en una de las etapas más especiales de su vida y lo ha logrado gracias a su trabajo en televisión y a la que es la mujer de su vida. El ganador de la última edición de ‘Masterchef Celebrity’ ha desvelado que esperan una niña: «Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere«.

De este modo, se convierte en padre de dos niñas, ya que fruto de su matrimonio anterior tuvo otra niña de la que se declara profundamente enamorado. La pequeña no solo le tiene encandilado a él, sino a toda España, pues intervino en la final del talent culinario en el que su padre y Juanma Castaño se alzaron como ganadores. A ella también le dedicó un emotivo post en el Día del Padre: «Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses, si todo va bien, será la ‘hermana mayor'».

