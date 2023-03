Primeras declaraciones de Melania Puntas sobre su relación con Yulen Pereira

Melania Puntas ha roto su silencio tras varios días siendo protagonista de la crónica social. La influencer ha negado cualquier relación con Yulen Pereira días después de que se asegurara que el esgrimista había sido infiel a Anabel Pantoja con ella. Ella, por su parte, niega cualquier vínculo con él mientras pide respeto tanto para ella como para su entorno que, sin querer, también se ha visto en boca de todos. En un breve comunicado emitido este miércoles por la mañana, la cordobesa parece estar cansada de los rumores, tal y como deja ver en su escueto mensaje.

"Quiero dejar bien claro que: Yo no voy a hablar a través de ningún medio que no sea este. Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira. Aclarado esto, pido respeto para mi entorno, para mí y que por favor se me desvincule de este tema", ha escrito. Ni una palabra más sobre Yulen, Anabel o sobre qué impacto ha tenido la noticia en su vida.

Este domingo la guapísima modelo empezó a ver cómo su interés se multiplicaba y cómo sus seguidores empezaban a subir como la espuma en su cuenta de Instagram. La razón saltó en 'Fiesta', programa en el que Amor Romeira destapó que Yulen Pereira habría sido desleal a Anabel con Melania Puntas durante su estancia en Puerto Rico, algo que la modelo niega de forma tajante. De este modo, desmiente que haya iniciado una historia con él y que se haya besado en un restaurante a ojos de todos, información que la joven quiere dejar atrás, ya que, según ella, eso no ha sucedido en ningún momento. Versión parecida a la ofrecida por Yulen este lunes, quien fue visto saliendo de casa y quien se mostró muy enfadado ante la prensa: "Dejad de inventaros cosas".

Hace escasas horas compartía una publicación en la que Melania hablaba de amor, eso sí, no nombraba a Yulen ni se refería a nadie en concreto. Una frase en inglés, cuya traducción era "un descanso de alguien te hará darte cuenta de cuánto lo extrañas/amas, o cuánta paz tienes sin él", dejaba ver el momento sentimental que estaba viviendo, sin embargo, ella niega que esté relacionada con Yulen. Quien sí se pronunciaba acerca de ella es su exnovio, un youtuber llamado Juan Faro. El joven tiene una buena relación con ella y muy buen recuerdo de cuando estuvieron juntos, prueba de ello, lo que dijo ante las cámaras: "Es una chica genial y le deseo lo mejor. Que disfrute la vida, para eso estamos".

¿Quién es Melania Puntas?

La modelo tiene el título de Miss Elite World International en 2023, del cual se siente muy orgullosa y del que ha presumido en sus redes sociales. Actualmente cuenta con más de 145.000 seguidores, es amante del deporte, de los viajes y de la moda, detalles que se demuestran en el universo 2.0, al igual que la indudable belleza que posee. Se define como "modelo española y creadora de contenido", profesiones que, a día de hoy, la mantienen económicamente. Ahora cuestiones amorosas han provocado que cope titulares, no obstante, no parecen ser de su agrado.

Según ha podido saber SEMANA, Yulen quería dejar a Anabel desde hace más de un mes, pero retrasó el momento para no perjudicar el concurso de su madre en 'Supervivientes'. Un plan sobre el que te hablamos en el interior de la revista SEMANA.