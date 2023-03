Primeras palabras de Lara Dibildos: "Ya descansa tranquila"

Tras varios días ingresada en el hospital la Princesa de Madrid en una situación muy delicada, Laura Valenzuela perdía la vida este viernes rodeada de sus seres más queridos. A los 92 años de edad, la presentadora de televisión fallecía a causa de su estado delicado de salud, después de ser ingresada hasta en dos ocasiones diferentes en menos de un mes. Durante todo este tiempo, Laura Valenzuela ha estado arropada por su única hija, Lara Dibildos, fruto de su matrimonio con José Luis Dibildos. Ahora, llora la muerte de su progenitora, veinte años después de la de su padre. Terelu Campos, encargada de anunciar la noticia del fallecimiento en pleno directo, asegura que ha recibido el mensaje de la actriz. Estas han sido las primeras palabras de Lara Dibildos tras la muerte de su progenitora: "Ya descansa tranquila".

Vídeo: Europa Press

Lara Dibildos ha estado en el hospital junto a su madre hasta el último momento. Tan solo una hora después de que se hiciera pública la muerte de su madre, Lara abandonaba el centro médico completamente rota y agradeciendo todas las muestras de cariño que ha recibido su progenitora durante los últimos días. Visiblemente nerviosa y con las lágrimas en los ojos, Lara aseguraba que "se encuentra tranquila" porque su madre "ya está en paz".

Durante los últimos días, y después que se hiciera público el delicado estado de salud de la presentadora, era la actriz quien, con la voz temblorosa y visiblemente nerviosa, confirmaba el peor de los presagios. "Está muy malita", decía. Sin embargo, aseguraba que su madre era toda una campeona y estaba "luchando hasta el final". A pesar de que Valenzuela incluso pasó por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya se encontraba en planta.

Lara Dibildos ha estado arropada por sus seres queridos durante los últimos días de Laura Valenzuela

Durante sus últimos días, Laura Valenzuela ha recibido la visita de sus seres más queridos, incluida de Ana Barrachina, la hija de Álvaro Muñoz Escassi y Mercedes Barrachina. Ella también mostraba su preocupación por como se encontraba la presentadora: "La verdad es que la pobre está bastante malita, muy malita, está muy mayor ya", contaba preocupada a la salida del hospital". Lara Dibildos y la hija de su ex siempre han tenido una excelente relación. Por este motivo, se sintió muy agradecida con la visita de la joven en el hospital de la Princesa de Madrid, donde su madre ha pasado sus últimos días de vida.

Quien no ha podido acudir a despedirse de su abuela han sido sus dos nietos. Mientras que el hijo pequeño de Lara Dibildos, fruto de su relación con el jinete, de 16 años, se encuentra estudiando en Estados Unidos, en Connecticut, donde ha logrado una beca de fútbol en uno de sus colegio; el hijo mayor de Lara, Fran, de su anterior relación con Fran Murcia, lleva desde muy joven estudiando al otro lado del Atlántico, encadenando diferentes becas de baloncesto. La actriz aseguró que sus hijos no habían podido trasladarse a Madrid porque no iban a llegar a tiempo.

Madre e hija siempre han estado muy unidas y han hecho frente a todo juntas

Lara Dibildos y su madre, Laura Valenzuela, estaban muy unidas. Eran uña y carne. De hecho, tras la pandemia, la presentadora se mudó a casa de su hija, ya que el que había sido su hogar durante tantos años ya no tenía las comodidades y prestaciones necesarias para tener una vida cómoda. De hecho, incluso, ya había sufrido varias caídas en su casa, por lo que decidieron que se mudara con la actriz. Los últimos años de Laura Valenzuela los ha pasado al lado de su hija y, siempre que se lo permitía, junto a sus nietos, que han sido su mayor motor tras abandonar la vida pública. La presentadora llevaba ya un tiempo alejada del foco mediático y durante todo este tiempo ha estado pendiente de Lara y sus dos nietos. Ahora, sus restos mortales serán trasladados hasta el tanatorio San Isidro y a partir de las 21.00 horas se abrirá la capilla ardiente.