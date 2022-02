Los pasillos de Telecinco han propiciado que surgiera la chispa entre Christian Gálvez y Patricia Pardo. Una relación que confirmaba este fin de semana ‘Socialité’ y que pillaba a todos por sorpresa. Los dos presentadores le han dado una nueva oportunidad al amor tan solo unos meses después de que ambos confirmaban sus respectivas separaciones. En medio del revuelo mediático que ha provocado este noviazgo, horas después de conocerse hemos podido ver la reacción de Almudena Cid.

Vídeo: Europa Press

El pasado mes de diciembre, tras once años de matrimonio, Almudena Cid y Christian Gálvez sorprendían a todos al anunciar su separación. Ambos han tomado caminos separados y el presentador de ‘Alta tensión’ le ha vuelto a abrir la puerta al amor gracias a Patricia Pardo. La gimnasta está completamente centrada en sus proyectos profesionales, pero no ha podido evitar las preguntas de la prensa sobre la nueva ilusión de su exmarido. A la salida de su función, completamente Serena, la joven se ha pronunciado al respecto. Vea el vídeo para conocer qué tiene que decir Almudena Cid sobre la historia de amor entre su ex y la periodista gallega.

Lo cierto es que la gimnasta está también intentado rehacer su vida después de tomar la decisión de ponerle fin a su relación con el que fuera presentador de ‘Pasapalabra’. Muy cauta a la hora de hablar de su vida privada, poco después de conocer su separación, que pilló a todos por sorpresa, reconocía en una entrevista que ahora es cuando estaba empezando a entender cómo funcionaba el amor. “Era curioso porque pensaba que el aplauso,no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí”, admitió en un encuentro con ‘El Mundo’.

Después de unos complicados meses, Almudena Cid ha encontrado en sus redes sociales una manera de explicar cómo se siente y, después de sacar fuerzas, reconocía que había atravesado un túnel del que le fue difícil salir. «Si algo estoy aprendiendo es que el final lo elige o lo puede cambiar uno mismo. Algo en mí se rompió aquella noche para ser reconstruido y tener la oportunidad de bañar en oro lo que serán en un futuro unas bellas cicatrices», expresó.

Los protagonistas no han desmentido su relación

Según el programa presentado por María Patiño, la relación entre los dos presentadores se habría fraguado gracias a sus encuentros por los pasillos de Telecinco. Una historia de amor que está en boca de todos y que promete dar que hablar en las próximas semanas. Sin embargo, los propios protagonistas no han querido dar ningún tipo de declaración, aunque tampoco han desmentido su noviazgo. Nerviosos y sorprendidos por la llamada de ‘Socialité’, los dos presentadores han agradecido el cariño al programa presentado por María Patiño por el hecho de haberse puesto en contacto con ellos antes de dar la información.