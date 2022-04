En el año 2017, Kiko Rivera viajó a Chile aprovechando la participación de su madre, Isabel Pantoja en el Festival Viña del Mar. Durante su estancia en el país sudamericano, que se prolongó a lo largo de diez días, disfrutó del espectáculo de la tonadillera. Pero, según una conocida presentadora, modelo y actriz argentina, también tuvo tiempo de divertirse con ella. La mujer en cuestión se llama Rocío Marengo. Ella misma se ha encargado de destapar la relación que mantuvo con el DJ y con la que, según su testimonio, habría sido infiel a su mujer, Irene Rosales.

«Fue una linda historia… Tengo recuerdos muy lindos, que hable Kiko si quiere. Él estaba soltero cuando lo conocí», ha dicho Marengo. «No sé si él quedó embelesado conmigo. Sí te puedo decir que fue súper simpático, muy agradable, muy divertido. Igual, hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él”.

«Me gustaría que él se haga cargo de estos rumores», dice Rocío Marengo sobre Kiko Rivera

Hay que recordar que en Argentina los rumores sobre una supuesta deslealtad del músico con la actriz y conductora de televisión no cesan. “Si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores. Estoy harta que cada vez que se habla nos vinculan a las mujeres en esto, tengamos que salir a hablar nosotras. Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar. Lo invito a Kiko a que cuente lo que pasó. Pero que cuente la verdad, porque si no voy a salir a hablar yo”.

Según han revelado testigos de los encuentros de Kiko Rivera y Marengo a la televisión argentina, ambos fueron vistos en «fiestas privadas» e incluso muchos compañeros del medio fueron testigos de sus encuentros. «Se vieron en un hotel», ha dicho este martes Gonzalo Vázquez, del programa de la cadena América TV ‘Intrusos‘. El entorno de Rocío Marengo ha asegurado además que «ella va a hablar, está esperando a que Kiko Rivera hable del tema en España para hacerlo ella».

Años atrás, Kiko Rivera acudió al programa de televisión donde trabaja Rocío Marengo en Chile. El hijo de Isabel Pantoja se mostró «carismático y generoso», según la prensa argentina, y Rocío Marengo no dudó en hacer alarde de estar al día de la vida del cantante: «A mí me gustan sus temas«. A lo que Kiko respondió entre risas: «Me alegro».