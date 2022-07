Ana María Aldón pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida a raíz de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. Este viernes, su hija, Gema Aldón, rompía su silencio, se sentaba en el ‘Deluxe‘ y desvelaba el polémico mensaje que le había mandado a Gloria Camila Ortega para defender a su progenitora. En medio de su entrevista más reveladora, la diseñadora de moda se mostraba triste a través de sus redes sociales y lanzaba una fuerte reflexión.

Mientras que Gema Aldón contaba su versión de los hechos de todo lo que había vivido junto a la familia Ortega Cano, Ana María Aldón compartía una reflexión a través de sus historias de Instagram en la que dejaba clara su tristeza ante toda la situación que está viviendo. «Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar, es como una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en anda a la vez, como si ya no fueras tú, como si hubieran robado una parte de tu alma», se puede leer.

Unas palabras que dejan patente la tristeza que tiene la mujer de José Ortega Cano y que llega en medio de su etapa más complicada. Hace tan solo unos días, la diseñadora de moda dejaba claro que no se iba a separar del diestro y confirmaba que estaba buscando una casa independiente de su hogar para llevar a cabo su trabajo. Ahora, su máxima prioridad es ella y está trabajando duro para salir del pozo en el que se encuentra. Solo el tiempo dirá si las continuas desavenencias y polémicas familiares terminan en separación.

El polémico mensaje de Gema Aldón a Gloria Camila

Durante su paso por el ‘Deluxe’, Gema Aldón ha revelado el mensaje que le mandó a Gloria Camila Ortega y que provocó que la hija del diestro la bloquease de WhatsApp. «Ni a mí, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás. No te paso más ni una. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que ha hecho durante estos diez años ha sido ayudarte en todo hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. Ya no te paso ni una más. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela», reza el texto.

Gema Aldón ha sido rotunda y ha reconocido que su progenitora había sufrido distintos «desplantes» por parte de Gloria Camila. «Mi madre lo primero que le dolió fue que para su trabajo de final de carrera tenía el vestido para Gloria y no apareció. No le dio ninguna explicación. Le dolió a mi madre y me dolió a mí».