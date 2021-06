Ana María Aldón ha confirmado que su marido deberá ser intervenido el próximo martes debido a sus problemas coronarios.

En las últimas semanas, Ana María Aldón ha mostrado en cada una de sus intervenciones en ‘Viva la vida’ su preocupación por el estado de salud de José Ortega Cano. La colaboradora confirmaba que el diestro se había sometido a una prueba médica rutinaria con el fin de encontrar la solución a los problemas de salud del padre de Gloria Camila Ortega. Este domingo, la colaboradora ha confirmado que el resultado de las mismas no han sido favorables y el torero deberá pasar por quirófano el próximo martes.

A raíz de su positivo en coronavirus hace unos meses, la salud de José Ortega Cano se ha resentido. El diestro atraviesa por un delicado momento y semana a semana ha sido Ana María Aldón la encargada de dar el último parte sobre el torero. Así, la diseñadora de moda ha mostrado su preocupación a raíz de las continuas pruebas a las que se sometía el diestro para dar con la tecla que explicara qué había detrás de sus repentinas bajadas de tensión y cansancio.

Unos días después de realizarse un TAC coronario de contraste, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confirmado que las pruebas no han sido muy favorables y el martes 15 de junio José Ortega Cano deberá pasar por quirófano para hacerse un cateterismo. De la misma forma, la colaboradora del programa de Telecinco ha insistido en que no podía dar más detalle porque han recibido la noticia por teléfono: «Ni siquiera yo he mantenido una conversación el médico, estoy preocupada porque no sabemos qué le van a hacer«.

Ana María Aldón ha confirmado que su marido está preocupado porque no sería la primera vez que se tiene someter a una operación de corazón. «Sabíamos que tenía problemas cardíacos pero no sé qué ha podido ocurrir, cuando ven el daño…», decía la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ visiblemente afectada.

La operación llega en medio del aluvión mediático causado por la emisión del documental de Rocío Carrasco. Hace unas semanas, era la propia colaboradora de ‘Viva la vida’ quien reconocía que José Ortega Cano no había seguido el testimonio de la hija de Rocío Jurado porque los médicos le habían recomendado que no lo viera para que no le alterase la tensión. Aunque, tal y como él mismo ha explicado, no ha podido evitar hacerse eco de algunas de las declaraciones de la empresaria.

