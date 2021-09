Las últimas informaciones sobre el estado de salud de Doña Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja, son preocupantes. Desde el hospital de Puerto Real, que es donde se encuentra hospitalizada desde la pasada semana, las noticias que llegan son preocupantes. A pesar de que el lunes conocimos de que había una leve mejoría sobre su estado de salud, ahora parece que habría empeorado. Aunque son pocos los detalles que se saben sobre su estado de salud, sabemos que la madre de la tonadillera se encuentra aislada y sin poder mantener contacto físico con ninguno de sus hijos, Agustín e Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja y Agustín Pantoja están en Cantora

Tal y como han adelantado en ‘Sálvame’, los hijos de la matriarca se encuentran en Cantora. A pesar de que el día del ingreso hospitalario sí que ambos acudieron al hospital donde permanece Doña Ana, debido a su problema de salud tuvieron que abandonar las instalaciones y regresar a casa. Es tal la situación actual en los hospitales a causa de la pandemia provocada por el coronavirus que tanto la tonadillera como su hermano han tenido que marcharse hasta la finca, mientras su madre se quedaba ingresada. Aseguran que está «estable dentro de la gravedad», pero las noticias no son esperanzadoras.

Confirman que es Agustín Pantoja quien está manteniendo contacto directo con los médicos cada día y que es él el encargado de revelarle el parte médico a su hermana. Para Isabel no está siendo fácil esta situación. Y es que el hecho de tener que permanecer en Cantora mientras su madre se encuentra hospitalizada y aislada está suponiendo para ella una gran presión. A la tonadillera le gustaría estar junto a ella durante su ingreso, pero por la situación actual, esto no puede ser. Esto todavía hace que los días y las horas se hagan más largas en la finca, donde tan solo está ella y Agustín. Completamente separada de sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, la cantante no tiene ningún otro apoyo que su hermano Agustín. Y precisamente es él el que todos los días habla con el hospital para saber la evolución de Doña Ana.

El delicado estado de salud de Doña Ana: lo que se sabe

Fue el pasado viernes cuando conocimos la noticia de su ingreso hospitalario. Desde entonces son contadas las informaciones que se han dado sobre su estado de salud. Desde Cantora prefieren ser cautos y discretos sobre Doña Ana y evitar así especulaciones sobre su salud. Isabel Pantoja prefiere guardar silencio sobre el motivo que habría llevado a su madre a ser ingresada en el hospital, además de revelar como va evolucionando. Lo cierto es que esto supone un nuevo varapalo para Isabel Pantoja, antes de poder levantarse de la crisis familiar por la que está atravesando. En otras ocasiones, sí que se han ido dando más informaciones sobre ella.