Las posturas imposibles de Paz Padilla colgada en un árbol

Por todos es sabido la afición que siente Paz Padilla por el deporte. La presentadora de televisión es muy de acudir al gimnasio siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, pero desde hace un tiempo, ha incluido en su rutina una nueva práctica, con la que no puede estar más emocionada.

Paz Padilla es muy aficionada al deporte y así lo muestra en redes

Y es que la gaditana se ha aficionado al aeroyoga, una variante del yoga que se practica con telas que están enganchadas a varios metros. Utiliza la suspensión y la ingravidez en un columpio formado con telas para fomentar la creatividad, desbloqueo, tonicidad, definición muscular, detoxificación y rejuvenecimiento.

Esta práctica le ha servido no solo para notificar su cuerpo, sino que también le ha permitido estar mucho más tranquila. De hecho, no ha dudado en retomar esta afición cuando ha tenido una gran carga de trabajo. Y es que este verano no ha podido irse de viaje por motivos laborales.

Ha incluido el aeroyoga en su rutina diaria

Ella misma ha mostrado todos sus progresos

Las grabaciones de la nueva edición de ‘Got Talent’ le han ocupado la mayor parte del verano. Aunque no ha tenido mucho tiempo para dedicárselo a ella misma, Paz ha encontrado huecos para descansar antes de grabar y también de hacer algunas posturas con sus telas, que las tiene colocadas en uno de los árboles de su jardín.

«Qué lujo entrenar al aire libre», escribía

Sus posturas no han dejado indiferente a nadie

Sus seguidores se han quedado boquiabiertos con las posturas que es capaz de hacer Paz Padilla y así se lo han hecho saber: «Si estás en nivel experto ya! Pero ponte colchonetaaaaaaaaaa!», «Paz cada día te superas más eres una pasada👏👏👏👏😍», «Pase de oro!! Pase de oro!!», escribían algunos.

Muchos seguidores piden el pase de oro para la presentadora

A muchos ha llamado la atención que no haya puesto ninguna colchoneta debajo para evitar las lesiones si se cae. Pero es que Paz Padilla ya lleva muchos meses practicando el aeroyoga, por lo que parece que sería capaz de controlar ciertas situaciones a las que podría enfrentarse.

Cada vez controla más esta práctica

Las telas ya sabe cómo ponerlas

Totalmente tonificada para hacer estas posturas

Algunas imposibles…

Sabe cómo terminar de impresionar a todos