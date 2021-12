Rocío Flores ha sido una de los personajes claves del 2021. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha pasado uno de sus años más complicados, pero le ha servido también para afianzarse como una de las carasc más conocidas de televisión y de las redes sociales. En las plataformas sociales ha mostrado su día a día ante sus más de 784.000 seguidores.

Es en Instagram donde precisamente acaba de compartir con todos sus seguidores cuál es su momento. Y es que Rocío Flores, que pasa mucho tiempo fuera de casa por trabajo, siempre espera llegar a su casa para llenarse un baño de agua caliente y disfrutar de un rato de desconexión allí metida.

Después de este increíble momento, la joven está mucho más relajada y compartía hace unas horas que cómo de a gusto se había quedado tras el baño. Rocío Flores no dudaba en compartir un posado de ella misma sin ropa y con la cara muy relajada tras darse un baño y disfrutar del que es el mejor momento del día para ella.

Rocío Flores posa desnuda en sus redes sociales

Antes de compartir este posado, Rocío Flores disfrutaba de un ratito con Olga Moreno, con la que tiene una relación estupenda. Ha demostrado que siguen muy unidas a pesar de las circunstancias familiares y este martes se dejaban ver disfrutando de una comida con otra amiga. Luego abandonaban las dos el local en coche.

Haciendo gala de lo que hacen siempre, Rocío y Olga no han hecho declaraciones a la prensa. Desde que se confirmara la separación entre la sevillana y Antonio David Flores, la primera de ellas no ha dudado en mantenerse alejada de los medios. De hecho, no ha hecho ninguna declaración al respecto. La joven se ha limitado a hablar en el plató de su programa, pero siempre midiendo sus palabras.

Junto a Olga Moreno ha hecho un planazo para desconectar

Vídeo: Europa Press.