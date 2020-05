Antes de que Yiya llegara a la isla de ‘Supervivientes’ se convirtió en el azote del resto de concursantes. De hecho, llegó a asegurar que «tenía tendencia a reventar vidas» e incluso «que no era la mejor nuera para nadie», declaraciones que daban una idea de su fuerte personalidad. Sus enfrentamientos han sido dispares y reiterados, por lo que ha estado varias veces nominada. Se define como alguien transparente, pero siempre ha habido una gran pregunta sobre ella. Una cuestión rodeada de misterio que no ha sido resuelta hasta ahora por ella misma.

Al igual que el resto de participantes Yiya llegó a Honduras hace más de dos meses. Más de ocho semanas en las que han perdido muchísimo peso y también les ha crecido el pelo, por lo que el cambio físico es más que evidente en la mayoría. Ya no son los mismos rostros conocidos que se decidieron adentrar en la aventura selvática ni física ni mentalmente. Aunque en lo que respecta a Yiya hay un detalle que llama especialmente la atención: su cabello está igual desde que llegó a la isla y no ha crecido ni un ápice. El motivo se desconocía y las redes sociales no dejaban de especular sobre ello hasta que Jordi González se ha atrevido y le ha hecho la pregunta en pleno directo.

«Porque tengo un objeto personal que se llama maquinilla para que no se me ponga la cara del que inventó el fuego, porque si lo dejo crecer parecería un puercoespín», respondió Yiya con una sonrisa. Resuelta la duda, Yiya no tiene reparo alguno en confesar que su objeto más preciado es este utensilio para cortar el pelo, al igual que su peluca de la cual es inseparable. Sin embargo, ponerse la peluca comenzó como medida de prevención para que el sol no le diera de manera directa en un tatuaje y así no se le estropeara la piel: «Antes llevaba un poco la peluca porque me había hecho un tatuaje en la cabeza. Ahora porque digo… ¿qué pinta tendré? Me voy a tapar un poquito con la seta. Ya como no me veo digo me voy a poner la setita para adornar». Y es que la concursante se siente más segura con ella, por lo que solo prescinde de la misma para ciertas pruebas en las que se vería dañada. Pero esta versión de Yiya no ha convencido del todo a los seguidores de redes sociales. Pocos entienden por qué si no quiere que le crezca el pelo, se enfunda en una peluca, por lo que esta cuestión ha revolucionado Twitter en cuestión de horas.

Cabe recordar que todos los concursantes cuentan con un objeto personal y, según sus propias palabras, ella lo tuvo claro desde el principio. Se decantó por una maquinilla para así poder convertirse en la mujer camaleónica que es y demostrar así que jugaría con su imagen siempre que quisiera. Algo similar a Hugo Sierra, quien desde hace algunas semanas no luce nada de barba.

Dejó a Jorge Javier Vázquez boquiabierto

El primer contacto entre Yiya y Jorge Javier tuvo lugar en el estreno de ‘Supervivientes’. Entonces apareció con su peluca para instantes después deshacerse de ella y sorprender al catalán. A pesar de lucir un frondoso pelo, la joven estaba completamente rapada, pero entonces pocos imaginaban que este detalle daría tanto de qué hablar. «No fastidies. ¿Qué vas a hacer con eso? O te la pones o tira al gato ese», dijo el presentador entre carcajadas. Los espectadores y él alucinaron con su look, aunque esto tan solo era el aperitivo. La repercusión de este momento fue tan grande que las redes sociales se convirtieron en un reguero de memes que no dejaron indiferente a nadie.

Algunos concursantes ya intentan mimetizarse con La Palapa.#SVGala1 pic.twitter.com/V2XIRbRKNz — El Rincón De Albert (@ElRinconAlber) February 20, 2020

Su anterior look antes de ‘Supervivientes’

Aunque su outfit poco tiene que ver con el que apareció en ‘Un príncipe para tres princesas’ en el año 2016, esta joven sonará a mucha parte de la audiencia. Entonces lucía un estilo pin up con el cabello oscuro y ahora luce una peluca alborotada y rizada, a pesar de que en realidad su cabeza está rapada. Fue en este espacio donde trató de buscar el amor, pero no encontró a nadie que conquistara finalmente su corazón. ¿Lo hará fuera de la isla?