Nuevas dudas se ciernen en torno al ‘Museo de Rocío Jurado‘ en Chipiona. Hace tan solo unos días, SEMANA ofreció en exclusiva un documento que jamás se había mostrado, el convenio firmado entre Rocío Carrasco y el Ayuntamiento de la localidad gaditana. Ambas partes, la hija de ‘la más grande’ y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, sellaron el acuerdo con sus firmas en enero de 2020.

Un total de 22 cláusulas entre las que destaca el canon de 30.000 euros anuales que debe recibir Rocío Carrasco por la cesión de los trajes y otras muchas pertenencias de su madre para exponer en el museo, algo totalmente normal en este tipo de cesiones a museos. Igual que ocurre con la baronesa Thyssen con la cesión de sus cuadros. Sin embargo, sin saber por qué, este acuerdo está cubierto en un halo de misterio innecesario.

Para empezar, cualquier convenio firmado por un ayuntamiento debe ser público. Pero este no lo es. Este no aparece, al menos hasta la semana pasada, en el portal de transparencia del consistorio gaditano, donde sí se pueden encontrar el resto de los convenios firmados por el consistorio. Para tener acceso a él, SEMANA tuvo que levantar muchos teléfonos y fueron muchos los impedimentos. Y luego, el asunto de si Rocío Carrasco cobra o no ese canon se ha enrarecido.

Las declaraciones del alcalde de Chipiona

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, en conversación con esta revista reconoció que se estaba pagando ese canon de 30.000 euros anuales a repartir en 12 mensualidades de 2.500 euros. Ante la pregunta de si, a pesar de no estar abierto el museo todavía, se estaba abonando a la hija de Rocío Jurado su canon de cesión reflejado en el convenio, el alcalde lo dejó claro: “Se están cumpliendo todas las cláusulas del convenio desde la fecha de la firma”.

Sin embargo, pocos días después, y tras hablar Rocío Carrasco a través de la periodista Isabel Rábago negando estar recibiendo dinero alguno por el museo homenaje a su madre, el alcalde salió a conceder unas declaraciones a las cámaras de Europa Press para negar que Rocío Carrasco esté cobrando dicha cuantía… Ahora, el diario ‘La Razón’ ha publicado los presupuestos del Ayuntamiento de Chipiona de 2020, a los que también ha tenido acceso SEMANA. Y efectivamente, entre los gastos del consistorio aparecen los 30.000 euros de ese canon. ¿Entonces? Algo pasa. Primero se dice que sí se está pagando. Luego la destinataria dice que ella no está recibiendo nada. Posteriormente el alcalde niega que se esté pagando y finalmente aparecen los presupuestos donde se refleja ese importe entre los gastos.

Tal vez, de la misma manera que el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha salido ante las cámaras para negar que Rocío Carrasco estuviera cobrando dicho canon, a pesar de que tres días antes dijo todo lo contrario, ahora debería salir para aclarar esta situación, porque estamos hablando de un dinero público que debería estar recibiendo Rocío Carrasco y no lo está percibiendo, a pesar de que en los presupuestos de 2020 del ayuntamiento que gestiona aparece esa partida.

Cabe recordar que las partes llegaron a un acuerdo en enero de 2020 y en el convenio se registran un total de 22 cláusulas. En las mismas se incluye la gestión, la administración del museo, también la cantidad que la primogénita de Rocío Jurado percibiría en «concepto de cesión». Este último punto incluye las distintas pertenencias que Rocío Carrasco ha dejado en el museo de la artista. La cantidad por ello ascendería a 30.000 euros anuales que se desembolsarían en un total de doce pagas -2.500 euros al mes-.

Desconocemos si esa cantidad ha podido ser aplazada con carácter retroactivo para cuando se abra el museo, o si Rocío Carrasco tiene alguna deuda con Hacienda y ese pago se ha realizado al erario público o cualquier otro motivo justificado para que la cifra aparezca en gastos y Rocío Carrasco no lo haya recibido. En cualquier caso, deberían de aclararse, puesto que estamos hablando de dinero público reflejado en las cuentas aprobadas por la corporación. Cabe recordar que, para la desesperación de los fans incondicionales de Rocío Jurado, el museo no es todavía una realidad porque en la etapa anterior del consistorio, bajo la gestión del PSOE, se dieron ciertas irregularidades que imposibilitaron su ansiada apertura.