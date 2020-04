Hace un año que Alba Carrillo anunció, muy emocionada, su nuevo proyecto empresarial. La modelo fue la encargada de dar la gran noticia a través de las redes sociales con sus seguidores. Y es que inauguró su propia página web, con el fin de hacer pública su biografía, todos sus trabajos en el mundo de la moda y en la televisión, y todas las fotos de sus colaboraciones. Además de un blog que actualizaba hasta antes de convertirse en concursante de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’. Pero, ¿qué ha pasado con esa página web?

La página web de Alba Carrillo está en desuso

Lo cierto es que está en completo desuso. Desde que se marchara a la casa de Guadalix de la Sierra ya no ha vuelto a actualizar esa página web. Alba Carrillo tan solo compartió seis post, siendo el último, tal y como decíamos «Alba Carrillo se une a Gran Hermano VIP» el pasado 8 de septiembre de 2019. Ya ha pasado más de medio año y ha regresado de la casa de Guadalix de la Sierra y ni rastro de nuevas actualizaciones. Lo cierto es que aún así, tampoco tuvo una gran acogida por parte de sus seguidores, pues el máximo de comentarios que recibió en sus post fue de 24 al comienzo de su blog, que inauguró el pasado 19 de abril de 2019.

En esta página web creada por la propia modelo, también estaba su biografía, donde desvela cómo fue su infancia y entre los datos que proporciona están su relación con Fonsi Nieto o su boda con Feliciano López. Eso sí, prefiere no decir ninguno de sus nombres. «En 2010 conocí, mientras yo desfilaba en la semana de la moda de Madrid, al que, con el tiempo, se convertiría en el padre de mi hijo. En 2015 me casé y me separé un año después», explica sobre estas dos etapas de su vida. Sobre su boda con el tenista, la modelo se ha quedado con todo lo bueno que le proporcionó ese momento , experiencia que le llevó «a conocerme más a mí misma y a tener claro que somos más fuertes de lo que nos creemos».

Ya no habla de su web en las redes

A pesar de que Alba Carrillo se abrió en canal en su propia página web que anunció a bombo y platillo, un año después ha pasado sin pena ni gloria. De hecho, la modelo ya ni siquiera habla de ella a través de sus redes sociales ni la anuncia. ¿Fue su concurso el que le hizo querer desvincularse tanto de la exposición mediática y ha preferido centrarse en su vida personal y profesional pero sin ser ella la estrella? Cuando salió de la casa de ‘GH’ tuvo varias polémicas, por lo que quizás haya querido desintoxicarse de Internet y las redes.