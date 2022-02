Rosa Benito ha tenido una semana de lo más ajetreada. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha parado de hacer apariciones en el programa para hablar de todas las polémicas que giran en torno al estreno de Montealto en Telecinco y de los protagonistas de toda la historia, Rocío Carrasco, Gloria Camila y Rocío Flores. Aunque era la protagonista secundaria de todo esto, un problema con la policía la ha convertido en el personaje del momento.

Y es que la colaboradora de televisión ha compartido en Twitter que la policía anticorrupción se ha presentado en su domicilio. «La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas que hacer en Madrid (vivo en Torrejón) todo bien, ya tienen mi teléfono, iré a declarar cuando me citen, os iré contando… la investigación sigue su curso…», ha escrito Rosa Benito, sin querer dar muchos detalles sobre el motivo de esta visita inesperada.

El hecho de que estuviera trabajando en las instalaciones de Mediaset ha hecho que no pudiera recibir a la policía en su casa cuando estos han acudido hasta su domicilio. Sin embargo, estos podrían haber dejado alguna notificación. Rosa Benito nada más llegar a su casa se ponía en contacto con ellos para saber a qué se debía su visita. Ahora ya tienen sus datos y se pondrán en contacto con ella para decirle la fecha en la que se tiene que personar para declarar.

La policía anticorrupción se han personado en mi casa. Yo no estaba, hoy he tenido muchas cosas q hacer en madrid ( vivo en torrejón) todo bien, ya tienen mi Tf, iré a declarar cuando me citen, os iré contando… la investigación sigue su curso… — Rosa Benito🌹 (@RBenitoOficial) February 10, 2022

Rosa Benito ha preferido no dar más detalles sobre esta inesperada visita de la policía a su casa. Sin embargo, todo apunta a que se podría haber producido por la investigación que está haciendo la policía anticorrupción por la llamada ‘operación Delux’. Muchos famosos están siendo llamados a dependencias policiales con el fin de comunicarles, en condición de perjudicados, que están intentando obtener de forma ilegal datos de su vida personal. Este podría haber sido el motivo por el que Rosa Benito ha recibido la visita de la policía anticorrupción en su casa.

Hay que recordar que hace unos días, Belén Esteban atacaba en directo en ‘Sálvame’ a Gustavo González, al que le decía que «últimamente sabe todo de todos». La de Paracuellos del Jarama le señalaba como el culpable de investigar ciertos aspectos de su vida tras las cámaras: «A Belén la ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Tú qué te crees que yo soy una delincuente? No tengo ni una multa de tráfico. Ni una multa de tráfico tengo, así que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido disculpas. Eso lo tenías en tu casa, mío y de otra mucha gente que trabaja aquí en este plató. Y me parece de muy mal compañero», le decía Belén a Gustavo muy enfadada.

«¿Qué querías, encontrar algo mío de la policía? Gracias a la comisaría por el buen trato que me dieron. Cuando me llamaron me asusté. Me llamó la policía y me dijo que me tenía que presentar. Fueron encantadores los agentes», decía Belén, asegurando que se tuvo que acercar hasta la comisaría con su abogado porque no sabía a qué se iba a enfrentar. «Estoy más tranquila, pero Jorge, a mí nadie me tiene que investigar para ver si yo tengo cosas malas con la policía. A otra cosa mariposa», terminaba diciendo ante la advertencia de Jorge Javier Vázquez de que no dijera nada más.