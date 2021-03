Carla Vigo se ha creado una cuenta en Tik Tok en la que se ha estrenado cantando y bailando una canción del 8M en la que habla incluso de un rey.

Carla Vigo ha sorprendido a sus seguidores de redes sociales al haber aterrizado en Tik Tok. Acostumbrada a hacer mucho ruido mediático, la sobrina de la Reina Letizia ha demostrado que no tiene miedo al qué dirán y por ello se ha plantado delante de la cámara para bailar y cantar una letra no exenta de polémica. Esta aplicación de moda entre los jóvenes cada vez consigue más adeptos y ahora pretende triunfar con una cuenta en la que se hace llamar ‘Carliss00’. Aunque solo se la puede ver durante 30 segundos, lo cierto es que la letra que entona es cuanto menos llamativa si se tiene en cuenta que habla de un rey. Se trata de un rap feminista sobre el 8 M de la artista Alexandra Pérez y en él se intenta luchar por la igualdad, pero ¿cómo es la letra que le ha hecho copar titulares?

Hombre o mujer, pero ambos la misma masa. ¿Por qué tú eres el rey y yo princesa barata? ¡Calla de una vez, vas a meter la pata! Pregúntaselo a él, parece tener respuestas…Que la culpa es de esta sociedad enferma, enferma de poder, dinero y otros vicios, pero en base a argumentos un tanto limitaditos hablan de igualdad y derechos registrados», dice este tema musical. Una letra que quiso gritar al mundo justo en El Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que muchas mujeres se posicionaron y reivindicaron todos los derechos por los que se debe seguir luchando. Aunque no se dirige a su tío, el Rey Felipe, la joven no ha podido evitar que sus palabras impacten a muchos.

Vídeo: Tik Tok

Fue hace tan solo unos días cuando en SEMANA publicamos cuál era su nuevo plan vital. La sobrina de doña Letizia se quiere independizar y por ello se ha puesto manos a la obra para encontrar una habitación en Aranjuez, la ciudad en la que vive su familia. Todavía no ha encontrado la estancia perfecta, eso sí, esta joven de 20 años está poniendo todo de su parte para que así sea y se cumpla su deseo de volver a volar sola. No quiere permitirse grandes lujos y, por ello, quiere ir poco a poco. Carla ha demostrado ser valiente y no tener miedo al cambio, hecho que fue más que evidente cuando dejó toda su vida en España y voló hacia el extranjero, no obstante, en plena pandemia cambiar de rumbo no es en absoluto fácil. En Alemania se ocupó del cuidado de niños, pero tras unos meses allí volvió a España, de donde parece que no tiene previsto volver a salir. Tras su retorno, la joven se hizo un enorme tatuaje en su brazo con el que una vez más dejó boquiabiertos a sus seguidores.

Un tigre en su brazo izquierdo fue el dibujo escogido, eso sí, con dos caras: una de ellas más realista y la otra con figuras geométricas. Pero, ¿qué significa este dibujo? Al parecer, representa la fuerza, el poder, la pasión, tres cosas con las que ella se siente muy identificada y que serían un motivo más que suficiente para tatuarse para siempre. Mientras algunos de sus seguidores no estaban del todo convencidos del resultado, Carla Vigo aseguró que estaba encantada con el efecto logrado.