Martiño Rivas y la que era su pareja, Kayoko Everhart, han roto su relación sentimental. Ella ha iniciado un romance con su jefe, Joaquín de Luz.

Este martes todas las miradas se han puesto en Martiño Rivas. El actor comenzó su relación Kayoko Everhart en el año 2017 y dos años después se convirtieron en padres por primera vez, sin embargo, ahora su amor está hecho añicos. Prueba de ello que la bailarina haya iniciado un romance con el que es ahora su jefe, Joaquín de Luz, director artístico de la Compañía Nacional de Danza, donde ella hora ostenta la categoría de máxima figura. Precisamente este puesto le ha costado un aluvión de críticas, pues, a pesar de que fue elegida en un concurso publico, el tribunal estaba presidido por Joaquín, su actual pareja. Por ello, el proceso selectivo se ha visto ensombrecido, siendo uno de los protagonistas de esta historia el que ha dado sus primeras declaraciones.

«No tengo nada que ocultar. Mi relación con mi pareja empezó después del concurso público, es decir, después del 5 de noviembre», ha dicho a ‘Jaleos’. Habla del 5 de noviembre, fecha en la que se celebró el concurso. El también bailarín ha querido aclarar si el comienzo de su relación se solapó con el final de la de Martiño Rivas y la madre de su hija, Kayoko Everhart. «No es cierto. Eso no es así. No te voy a dar fechas exactas de nada, pero no es así. No tengo nada más que comentar», ha insistido Joaquín de Luz. A pesar de que ni Martiño ni Kayoko han comentado esta ruptura en sus redes, hay un detalle que llama la atención. Martiño ha dejado de seguir a la que ha sido su amiga, pareja y confidente y le ha hecho un unfollow, movimiento que desvela que entre ellos que la separación podría no ser del todo amistosa.

La última imagen que consta en las redes sociales de Kayoko junto al actor, Martiño Rivas, tuvo lugar este verano. En concreto, a finales del mes de agosto, fecha en la que ella quiso inmortalizar a su pareja y a su hija mientras correteaban por la orilla del mar, una fecha en la que sí estaban juntos. No son las únicas imágenes que destacan en sus redes, también lo es la alta actividad de Martiño en su perfil. Tal ha sido su aumento y el exceso de publicaciones tanto de posts como de stories sin apenas ropa que algunos de sus seguidores se han preguntado esta semana qué es exactamente lo que le sucedía. «Oye estás subiendo muchas cosas. ¿Te pasa algo?», «Algo pasa, él no es de subir fotografías sin camiseta», o «Lo habrá dejado con la novia» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en una de sus últimas publicaciones. Pistas que han hecho saltar la liebre y que desvelan que ya era un secreto a voces que su relación hacía aguas desde hacía algún tiempo.