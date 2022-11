Laura Escanes y Risto Mejide siguen unidos por una empresa en común de la que SEMANA te ha dado todos los detalles. Una sociedad llamada ‘Tuyyoque Estudio’, en la que ambos aparecen como apoderados y a través de la cual gestionan sus ingresos. Sin embargo, este no es el único proyecto que les une y es que hasta antes de su ruptura protagonizaban un programa de radio llamado ‘Cariño, pero ¿qué dices?’, ventana que nos invitaba a su intimidad y que sirvió para presagiar su ruptura. En sus últimas entregas hablaron de su despedida como pareja, aunque por entonces nadie se imaginaba la que era la inminente separación del matrimonio. Pues bien esta revista ha querido indagar sobre el futuro de su pódcast, nexo del que ninguno se ha pronunciado todavía.

Puestos en contacto con Podimo, la plataforma creadora del programa, nos explican que ni siquiera ellos saben nada acerca de qué pasará con este espacio radiofónico. «Todavía no se sabe nada», nos responden cuando se le pregunta si habrá nuevas entregas próximamente de Risto y Laura en las ondas. Se muestran un tanto herméticos y prefieren no aclarar si han empezado a grabar una nueva temporada, aunque sea por separado. Los datos les acompañaban, pero su ruptura ha derribado el proyecto como si de un castillo de naipes se tratara. El concepto del pódcast pierde sentido si no son pareja y por ello han decidido «parar en seco» todo, aunque con la posibilidad de reinventarse. El enfado entre ellos es evidente, no se siguen en redes sociales y no se plantean retomar nada juntos, al menos, de momento. «Es lo último en lo que piensan», nos dice alguien cercano a la ya extinta pareja.

Un fleco en el que los protagonistas ahora mismo no piensan debido a la tensión que existe. Risto Mejide dejó de seguir a la que ha sido su mujer tras enterarse de que estaba conociendo a Álvaro de Luna, con el que ha sido pillada besándose. Ahora SEMANA además publica en exclusiva que la influencer ha encontrado una nueva casa en Madrid, residencia que ya conoce, por cierto, su nueva ilusión, tal y como podrás descubrir si corres a tu kiosco y ves todas las fotos exclusivas que traemos en nuestro último número.

A Laura no le faltan los proyectos y cada vez son más las oportunidades laborales que le llegan a su mesa, A su ex, Risto Mejide, tampoco, prueba de ello que haya firmado para presentar las Campanadas en Cuatro junto a Mariló Montero o esté a punto de volver con Chester, espacio de entrevistas que funcionaba a las mil maravillas y que, a buen seguro, consiga grandes datos en cuanto a audiencia se refiere.

Lo que si ha visto la luz del pódcast de Laura y Risto

En los diferentes capítulos a los que se puede acceder mediante suscripción, Laura y Risto hablaban sobre su relación o sobre su visión del mundo, dos aspectos que no solían tratar públicamente. Una cara desconocida del presentador o una Laura completamente entregada a este programa de radio son solo algunas de las conclusiones que han sacado los oyentes del espacio. ‘Conocerse’, ‘Empezar’, ‘Cambiar’, ‘Familia’ y ‘Edad’, son solo algunos de los temas sobre los que han debatido, asuntos que en más de una ocasión ha provocado fricción entre ellos.