Los planes de Anna Ferrer y su novio, Iván Martín, ahora que tienen nueva casa

Anna Ferrer y su novio, Iván Martín, se han independizado a una casa en el centro de Madrid. Se llevan de maravilla y necesitan pasar tiempo solos, por lo que se han puesto manos a la obra y han encontrado el piso perfecto. Está en el centro de Madrid y, aunque todavía faltan algunos muebles, lo cierto es que los dos están deseando mudarse a su nueva casa. Ambos están ilusionados ante el giro que ha dado su vida, eso sí, tienen más que claro cuáles son sus planes a partir de ahora. Aunque ya no pasarán el día a día con su suegra, Paz Padilla, él y Anna han pensado la manera perfecta para estar tiempo con ella, pues los tres están acostumbrados a verse todas las semanas.

De momento, ya se han organizado para estar entre diario en el piso que acaban de alquilar y será los fines de semana cuando se desplacen hasta el chalet que la presentadora tiene a las afueras de Madrid. A pesar de que Iván y Anna pasaban mucho tiempo en la vivienda junto a la presentadora, desde hacía tiempo querían volar solos y, por fin, han tomado la decisión. Paz Padilla tiene una propiedad en Villaviciosa de Odón (Madrid), donde cuenta con gran espacio y donde Anna estará habitualmente. La influencer tiene claro que no renunciará a ir a casa de su madre, un gesto que hará mucho más llevadera la ausencia de Anna para Paz.

La pareja cuenta con ingresos independientes, lo que evidencia que no tienen ningún problema para pagarse la casa a la que se trasladan definitivamente muy pronto. Él como actor, un trabajo un poco inestable, tal y como él mismo reconoce, y ella como influencer, donde tiene casi 800.000 seguidores. Además, Anna triunfa junto a su madre en el negocio de Zahara de los Atunes, ‘No ni ná’, donde vende ropa o bolsos que un equipo fabrica para la firma. Si bien Anna y su madre tenían una gran ilusión por este proyecto, durante las últimas semanas han recibido críticas debido a la atención recibida. Ella prefirió no pronunciarse, pero fueron muchos los comentarios negativos que recibió entonces.

Tan solo googleando el nombre de la tienda son muchas las reseñas que aparecen estallando contra Paz y su negocio gaditano. Aunque no todos tienen la misma opinión y hay otros muchos que alaban su arte y buena calidad, también destacan los comentarios negativos de ‘No ni ná’. Ejemplo de ello algunos mensajes como el de esta clienta insatisfecha con el servicio recibido: «Los materiales de esta marca son de muy mala calidad, salen bolas por toda la prenda incluso antes de lavarla (a los dos días). Además, la atención al cliente después de la compra es 0, mandé un mensaje por Instagram y un mail y, a día de hoy, todavía no me han contestado». Este es solo un ejemplo de los muchos mensajes que recibió.