El 1 de octubre de 2021 fuimos testigos de la boda televisada entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Un enlace que estuvo en el punto de mira puesto que se producía tan solo unos días después de la muerte de doña Ana y que con el paso del tiempo trajo consigo varias polémicas. En este primer aniversario, la situación entre ambos dista mucho de la de entonces. Mientras el canario se encuentra participando en ‘Pesadilla en el paraíso’, la influencer olvida esta fecha tan señalada haciendo un planazo junto a Yulen Pereira.

Anabel Pantoja sabe perfectamente que este 1 de octubre se cumple el primer aniversario de su boda con Omar Sánchez. Por ello, ha preferido ocuparse para no pensar en aquel momento y evitar que le invadan los recuerdos. La sobrina de Isabel Pantoja y Yulen Pereira disfrutaban de las fiestas de Las Rozas en la madrugada del sábado y podíamos ver sus aventuras en los puestos de la feria a través de sus redes sociales.

Después de ver el musical ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, Anabel Pantoja y Yulen disfrutaban de un concierto de India Martínez, de una deliciosa cena y de un puesto en el que han explotado globos para llevarse un cerdo de peluche. Horas después, la sobrina de Isabel Pantoja se centraba en el trabajo y posaba para un fotógrafo. Una jornada intensa que ha provocado que se siente a comer un cocido madrileño con los suyos para recargar pilas.

Por el momento, Anabel Pantoja no ha querido hacer alusión a su aniversario de boda, aunque con todo lo que ha publicado en sus redes sociales nos deja constancia de que ha pasado página y está completamente centrada en su nueva relación. A lo largo de las últimas semanas, la sobrina de Isabel Pantoja se lo ha pasado en grande junto al esgrimista y han hecho unos viajes de ensueño.

Omar Sánchez se casó «jodido»

Hace unos días, Omar Sánchez revelaba en ‘Pesadilla en el paraíso’ que meses antes de su enlace con la colaboradora de Telecinco las cosas iban mal, pero no se atrevió a poner freno a la boda porque «estaba todo montado, todo el mundo invitado». Asimismo, ha explicado que quería tener hijos con Anabel, pero su estilo de vida, con constantes viajes entre Canarias y Madrid, no era el más favorable para formar una familia: «Yo sí quería, pero si la relación tambalea el último año, ¿te vas a arriesgar?». Su matrimonio solo duró 122 días, pero poco a poco supera la ruptura. «Ahora estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy feliz», dice. A pesar del batacazo sentimental que se ha llevado, no tira la toalla en materia amorosa: «No descarto casarme otra vez, no pierdes ese sentimiento, esa ilusión de encontrar a alguien».